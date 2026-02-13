Na twee opeenvolgende remises in de competitie hoopt Ajax weer eens drie punten bij te schrijven. In de Johan Cruijff ArenA wacht zaterdagavond een ontmoeting met Fortuna Sittard, de huidige nummer elf van Nederland. De Amsterdammers zitten midden in de strijd om plek twee, waarbij Feyenoord en NEC voorlopig nét boven de ploeg van Fred Grim bivakkeren. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling van Ajax.

De midweekse nederlaag van NEC tegen FC Utrecht (1-3) gaf Ajax een duwtje in de rug, maar het verschil blijft minimaal. Met een achterstand van twee punten op de Nijmegenaren en drie op Feyenoord is de opdracht voor Ajax helder: er moet gewonnen worden. Eerder dit seizoen werd Fortuna in Limburg met 1-3 verslagen, een resultaat dat vertrouwen moet geven richting het duel in eigen huis.

Maandag tankte Ajax vertrouwen in een besloten oefenwedstrijd tegen Telstar (2-0), waarin onder meer Oleksandr Zinchenko het net vond. Dat optreden lijkt gevolgen te hebben voor de basiself.

Basisdebuut lonkt voor Zinchenko

De meest in het oog springende wijziging lijkt zich in de defensie te voltrekken. Oleksandr Zinchenko, die tegen AZ al een invalbeurt maakte, staat op het punt zijn eerste basisminuten te maken in het Ajax-shirt. De Oekraïner moet vanaf de linksbackpositie zorgen voor rust in de opbouw en extra creativiteit in balbezit. Owen Wijndal verhuist daardoor naar de bank.

Rechts achterin blijft Anton Gaaei de aangewezen man, terwijl centraal Ko Itakura en Youri Baas vermoedelijk het hart van de verdediging vormen. Itakura fungeert als organisator, Baas schuift geregeld in om het middenveld te ondersteunen. Takehiro Tomiyasu deed maandag wel minuten op, maar lijkt nog niet klaar voor een startplaats. Onder de lat krijgt Vitezslav Jaros opnieuw het vertrouwen. Maarten Paes is inmiddels speelgerechtigd, maar zal naar verwachting als tweede doelman fungeren.

Op het middenveld verandert er weinig. Grim lijkt vast te houden aan het trio Youri Regeer, Davy Klaassen en Sean Steur. Regeer bewaakt de balans als controleur – al staat hij op scherp richting het duel met NEC – terwijl Klaassen met zijn loopvermogen en ervaring de lijnen uitzet. Steur fungeert als verbindingsspeler tussen middenveld en aanval. Oscar Gloukh moet vermoedelijk genoegen nemen met een plek op de bank.

Voorin is de hiërarchie eveneens duidelijk. Kasper Dolberg blijft het aanspeelpunt in de punt van de aanval. De Deen krijgt steun van Rayane Bounida op rechts en Mika Godts op links. Bounida behoudt daarmee het vertrouwen van Grim, terwijl Godts op zijn flank weinig concurrentie kent. Wout Weghorst start opnieuw als reserve. Ook Steven Berghuis is weer inzetbaar en keerde maandag terug binnen de lijnen, maar een basisplaats lijkt nog te vroeg. Winteraanwinst Maher Carrizo ontbreekt vermoedelijk nog vanwege zijn werkvergunning en een conditionele achterstand.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen Fortuna Sittard: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Zinchenko; Regeer, Klaassen, Steur; Bounida, Dolberg, Godts.