Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

Feyenoord heeft zich versterkt met (31). De 82-voudig Engels international tekende donderdagmiddag een overeenkomst voor de rest van het seizoen, zo maakt de club bekend. Sterling was transfervrij.

Feyenoord is trots op de komst van de aanvaller. Als oud-speler van onder andere Liverpool, Manchester City, Arsenal en Chelsea is hij 'een speler die normaal gesproken als onhaalbaar moet worden beschouwd voor Feyenoord', zo erkent de club. Vorige maand kreeg de viervoudig winnaar van de Premier League echter een transfervrije status, nadat zijn contract bij Chelsea werd ontbonden, waardoor Feyenoord hem buiten de transferperiode kon inlijven.

Meerdere clubs uit Europa probeerden hem binnen te halen. Sterling geeft aan dat de aanwezigheid van trainer Robin van Persie en de goede gesprekken met zowel Van Persie als directeur Dennis te Kloese bepalend waren. "Door mijn transfervrije status had ik voor het eerst sinds lange tijd de kans om goed doordacht de volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ik heb daarvoor de tijd genomen en met meerdere clubs en hun hoofdtrainers gesproken. Dit om goed te begrijpen welke rol ze voor mij voor ogen hadden en er zeker van te zijn dat ik bij een nieuwe club echt een meerwaarde kan zijn."

"Na zeer uitvoerig met Dennis en met Robin te hebben gesproken, ben ik ervan overtuigd dat Feyenoord de plek is waar ik gelukkig zal zijn en ook een waardevol lid van de selectie. In het buitenland spelen is een geheel nieuwe uitdaging voor mij – en één die ik graag omarm. Ik heb heel veel zin om te beginnen. Aan Feyenoord en in het bijzonder Robin en Dennis: bedankt voor jullie geduld en professionaliteit terwijl ik dit proces doorliep", aldus Sterling.

Van Persie: 'Hij kan het verschil maken'

Van Persie is ‘echt erg blij’ met de komst van Sterling. "Het is natuurlijk fantastisch dat we na het sluiten van de transferwindow nog een speler van het kaliber van Raheem hebben weten te strikken. Zijn voetbal-CV spreekt voor zich: hij is een speler wiens kwaliteiten absoluut het verschil kunnen maken in een wedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat hij ons in de laatste helft van het seizoen gaat helpen om onze doelen te verwezenlijken."

Sterling maakte op zeventienjarige leeftijd in dienst van Liverpool zijn eerste officiële minuten in het Engelse profvoetbal. Hij ontpopte zich al snel tot een bepalende kracht aan de zijkanten bij Liverpool, wat hem in 2014 de Golden Boy-award opleverde, een onderscheiding voor het grootste talent op de Europese velden. Een jaar later maakte Sterling de overstap naar Manchester City, waar hij uitgroeide tot vaste waarde en productieve vleugelaanvaller. Met de club uit Manchester veroverde hij elf hoofdprijzen, waaronder vier landstitels en één FA Cup. In 2021 stond hij als basisspeler in de finale van de Champions League, maar daarin moest City na een nipte nederlaag tegen Chelsea genoegen nemen met de tweede plaats.

Wanneer is Sterling inzetbaar?

Het is nog de vraag wanneer Feyenoord de nieuwe aanwinst kan inzetten. "Een werkvergunning is in aanvraag. Dat zal bepalen vanaf wanneer Sterling kan uitkomen voor Feyenoord", zo meldt de club zelf. Ook zal moeten blijken hoe fit hij is. Sterling speelde sinds 25 mei 2025 geen officiële wedstrijd. Toen kwam hij in actie voor Arsenal, als huurling van Chelsea.