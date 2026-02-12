Nederland treft Duitsland, Servië en Griekenland in de Nations League

Het Nederlands elftal kent de tegenstanders in de aankomende Nations League. Bij de loting van donderdagavond in Brussel kwamen Duitsland, Servië en Griekenland uit de koker.

Nederland trof Duitsland al in in 2018 en 2024 in de Nations League. De andere twee tegenstanders zijn nieuw voor Nederland in de Nations League. Op papier heeft Oranje gunstig geloot.

Oranje was op basis van eerdere resultaten ingedeeld in Pot 2, waardoor een tegenstander uit Pot 1 onvermijdelijk was. Dat konden Spanje, Frankrijk, Portugal en Duitsland zijn. In Pot 3 zaten Servië, België, Engeland en Noorwegen, terwijl Wales, Tsjechië, Griekenland en Turkije de mogelijke opponenten uit Pot 4 waren.

Belangrijke route richting het EK van 2028

Artikel gaat verder onder video

De resultaten in de komende editie van de Nations League zijn extra relevant met het oog op het EK van 2028 in Groot-Brittannië en Ierland. Sterke prestaties in dit toernooi kunnen namelijk cruciaal zijn voor de kwalificatiekansen van de nationale ploeg. Mocht Nederland zich niet rechtstreeks weten te plaatsen via de reguliere kwalificatiereeks, dan kan het via de Nations League alsnog een ticket voor de play-offs bemachtigen en zo een achterdeur naar het eindtoernooi openhouden.

Speelschema in het najaar

De groepsfase van het toernooi wordt volledig in het najaar van dit kalenderjaar afgewerkt. Het Nederlands elftal speelt de eerste vier duels in de interlandperiode die loopt van 24 september tot en met 6 oktober. De laatste twee groepswedstrijden staan gepland voor halverwege november. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales in maart 2027, waarna de uiteindelijke eindronde in juni 2027 zal plaatsvinden. De nummer drie speelt degradatie-play-offs en de nummer vier daalt rechtstreeks af naar Divisie B.

Revanche voor eerdere edities

Voor Oranje is de nieuwe editie een kans om sportieve revanche te nemen. In de vorige editie strandde Nederland in de kwartfinales na een verloren strafschoppenserie tegen Spanje. De beste prestatie tot nu toe blijft het behalen van de finale in 2019. Destijds verloor de ploeg met 1-0 van Portugal, waardoor de eerste hoofdprijs in dit nog jonge toernooi nog altijd ontbreekt in de prijzenkast van de KNVB.

Loting Divisie A van de Nations League

Dit is de volledige loting van Divisie A van de Nations League.

Groep A1:

Frankrijk

Italië

België

Turkije

Groep A2:

Duitsland

Nederland

Servië

Griekenland

Groep A3:

Spanje

Kroatië

Engeland

Tsjechië

Groep A4:

Portugal

Denemarken

Noorwegen

Wales