begint bij Feyenoord aan een nieuw hoofdstuk, maar zijn financiële erfenis is nog altijd voelbaar in Londen. De 31-jarige aanvaller verdiende bij Chelsea omgerekend circa 62 miljoen euro bruto in drie seizoenen, terwijl hij de laatste twee jaar nauwelijks nog een sportieve rol speelde.

350.000 euro per week

Toen Sterling in 2022 overkwam van Manchester City, werd hij binnengehaald als uithangbord van een nieuwe koers. Mede-eigenaar Todd Boehly legde hem een weeksalaris voor van 300.000 pond, omgerekend ruim 350.000 euro.

Artikel gaat verder onder video

Over drie jaar liep dat salaris – exclusief bonussen – op tot ongeveer 62 miljoen euro. Britse media berekenden dat dit neerkwam op zo’n 750.000 euro per gespeelde wedstrijd. Zijn laatste officiële optreden voor Chelsea dateert van mei 2024. In zijn laatste seizoen werd hij verhuurd aan Arsenal. Eind januari 2026 werd zijn contract bij Chelsea met wederzijds goedvinden ontbonden.

Bij Chelsea belandde Sterling uiteindelijk in de zogenoemde ‘bomb squad’: spelers die buiten de sportieve plannen vielen en apart trainden. Pogingen om hem richting het Midden-Oosten te bewegen strandden, waarna hij sportief werd gemarginaliseerd.

Wat betekent dit voor Feyenoord?

Juist dat contrast maakt zijn komst naar Feyenoord interessant. De Rotterdamse club betaalt geen transfersom en haalt een speler binnen die bereid is gebleken fors in te leveren om weer structureel te spelen.

Chelsea had nog anderhalf jaar contractverplichting openstaan. Een volledige uitbetaling zou omgerekend circa 25 miljoen euro hebben gekost, al is niet bekend welke regeling uiteindelijk is getroffen.

Voor Feyenoord betekent dit dat het een speler binnenhaalt met Champions League-ervaring, meerdere landstitels met Manchester City en een internationale staat van dienst bij Engeland, zonder het financiële risico dat Chelsea destijds nam. De vraag is nu of Sterling zijn carrière nieuw leven kan inblazen in De Kuip.