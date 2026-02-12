Live voetbal 2

'Feyenoord handelde sneller dan Ajax rond Sterling, langer verblijf mogelijk'

Raheem Sterling
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
12 februari 2026, 19:02

Feyenoord was niet de enige Nederlandse topclub die achter Raheem Sterling aan zat. Volgens de Engelse krant The Telegraph toonde ook Ajax concrete interesse om hem transfervrij in te lijven.

De Amsterdammers zagen net als Feyenoord hun kans schoon nadat Sterling zijn contract bij Chelsea met wederzijds goedvinden liet ontbinden. Met nog achttien maanden te gaan op zijn verbintenis werd hij vlak voor het sluiten van de transferwindow officieel transfervrij.

Feyenoord handelde sneller

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Telegraph hadden meerdere Europese clubs contact met het kamp-Sterling. Ajax was daarbij een serieuze optie. De club uit Amsterdam wilde profiteren van zijn transfervrije status, maar Feyenoord schakelde sneller en wist de gesprekken in een beslissende fase te brengen.

Sterling voerde de afgelopen dagen intensieve gesprekken met trainer Robin van Persie. Er werd een akkoord bereikt voor een contract tot het einde van het seizoen, met de intentie om mogelijk langer samen te werken. Feyenoord communiceerde zelf niets over de mogelijkheid om langer met elkaar door te gaan, maar The Telegraph dus wel.

'Bomb squad'

Sterling werd bij Chelsea buiten de eerste selectie geplaatst en werkte apart op het trainingscomplex in Cobham. Hij behoorde tot de zogeheten 'bomb squad', bestaande uit spelers die werden geïsoleerd. Zijn laatste optreden voor de club dateert van mei 2024. Daarna volgde een verhuurperiode bij Arsenal, waar hij zeventien competitiewedstrijden speelde.

In 2022 maakte hij nog voor 47,5 miljoen pond (circa 55 miljoen euro) de overstap van Manchester City naar Chelsea. Sindsdien verdiende hij omgerekend circa 62 miljoen euro bruto in Londen. Door zijn contractontbinding kon hij nu buiten de transferperiode om tekenen. Als hij zijn werkvergunning krijgt, is Sterling speelgerechtigd voor Feyenoord.

➡️ Meer over de transfer van Sterling

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Willem Weijs

AD: 'Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door mededeling Cruijff'

  • di 10 februari, 22:18
  • 10 feb. 22:18
  • 7
Theo Janssen

Janssen hard voor Ajax-directie: 'Hebben het de afgelopen jaren helemaal verkloot'

  • di 10 februari, 11:57
  • 10 feb. 11:57
  • 10
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.121 Reacties
933 Dagen lid
13.677 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als Ajax serieuze interesse had, dan hebben ze deze zaak slecht afgehandeld!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.121 Reacties
933 Dagen lid
13.677 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als Ajax serieuze interesse had, dan hebben ze deze zaak slecht afgehandeld!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6
2021/2022
Man City
30
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel