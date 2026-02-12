Feyenoord was niet de enige Nederlandse topclub die achter aan zat. Volgens de Engelse krant The Telegraph toonde ook Ajax concrete interesse om hem transfervrij in te lijven.

De Amsterdammers zagen net als Feyenoord hun kans schoon nadat Sterling zijn contract bij Chelsea met wederzijds goedvinden liet ontbinden. Met nog achttien maanden te gaan op zijn verbintenis werd hij vlak voor het sluiten van de transferwindow officieel transfervrij.

Feyenoord handelde sneller

Volgens The Telegraph hadden meerdere Europese clubs contact met het kamp-Sterling. Ajax was daarbij een serieuze optie. De club uit Amsterdam wilde profiteren van zijn transfervrije status, maar Feyenoord schakelde sneller en wist de gesprekken in een beslissende fase te brengen.

Sterling voerde de afgelopen dagen intensieve gesprekken met trainer Robin van Persie. Er werd een akkoord bereikt voor een contract tot het einde van het seizoen, met de intentie om mogelijk langer samen te werken. Feyenoord communiceerde zelf niets over de mogelijkheid om langer met elkaar door te gaan, maar The Telegraph dus wel.

'Bomb squad'

Sterling werd bij Chelsea buiten de eerste selectie geplaatst en werkte apart op het trainingscomplex in Cobham. Hij behoorde tot de zogeheten 'bomb squad', bestaande uit spelers die werden geïsoleerd. Zijn laatste optreden voor de club dateert van mei 2024. Daarna volgde een verhuurperiode bij Arsenal, waar hij zeventien competitiewedstrijden speelde.

In 2022 maakte hij nog voor 47,5 miljoen pond (circa 55 miljoen euro) de overstap van Manchester City naar Chelsea. Sindsdien verdiende hij omgerekend circa 62 miljoen euro bruto in Londen. Door zijn contractontbinding kon hij nu buiten de transferperiode om tekenen. Als hij zijn werkvergunning krijgt, is Sterling speelgerechtigd voor Feyenoord.