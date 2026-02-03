Jan Mulder heeft maandagavond in Rondo voor verbijstering gezorgd aan tafel én bij de kijkers thuis. De oud-voetballer noemt collega-analist Theo Janssen ‘een betere voetballer dan Clarence Seedorf’.

Mulder is maandagavond te gast in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport. De overige tafelgasten zijn Janssen, John van ’t Schip en Kees van Wonderen; Wytse van der Goot presenteert de talkshow zoals gebruikelijk.

Artikel gaat verder onder video

Mulder wil het op een gegeven moment over de voetbalcarrière van Janssen hebben. Laatstgenoemde speelde als prof voor Vitesse, Racing Genk, FC Twente en Ajax; in dienst van het Nederlands elftal kwam de oud-middenvelder tot vijf interlands.

“Theo, ik hoor jou net zeggen: wat heb ik te zoeken in dat Oranje-shirt? Davids, Seedorf… Jij bent toch een betere voetballer dan Seedorf?”, vraagt Mulder aan Janssen. Laatstgenoemde barst in eerste instantie in lachen uit.

Van der Goot reageert geschokt: “Pardon?! Ja?”

Mulder: “Ja! Qua techniek, puur op techniek.”

“Ik weet het niet”, reageert Janssen. “Ik vond Seedorf wel heel erg onderschat in Nederland. Ik vond Seedorf echt een hele goede speler. Ik heb een paar keer tegen hem gevoetbald. Een keer met Vitesse tegen Inter (inmiddels Internazionale, red.) Dat weet ik nog heel goed: dat waren mijn eerste Europese wedstrijden met Vitesse. Ik heb toen twee wedstrijden tegen Seedorf mogen spelen. Uit werd het 0-0, thuis 1-1. Daardoor waren we uitgeschakeld.”

“Het waren misschien wel de twee beste wedstrijden uit mijn carrière ooit”, vervolgt Janssen over de dubbele ontmoeting met Inter

Van ’t Schip merkt op dat ‘voetbal meer is dan alleen techniek’. “Theo is wel een hele goede voetballer, maar Clarence heeft vier keer de Champions League gewonnen, met Real Madrid, Inter en AC Milan”, zegt de voormalig trainer van onder meer Ajax.

Mulder zegt dat hem dat ook was gelukt met Real Madrid. “Nou, Jan, je moet er wel eerst komen. En dan in het elftal spelen”, reageert Van ’t Schip weer. “Ik vind het wel heel knap wat hij gepresteerd heeft.”

“Ik doe ook niets af van Clarence Seedorf. Ik hemel hém op”, zegt Mulder, terwijl hij naar Janssen wijst.

“Dat waardeer ik heel erg. Ik ga met een heel fijn gevoel naar huis”, aldus Janssen.

De uitlatingen van Mulder hebben ontzettend veel losgemaakt. Kijkers van Rondo reageren op X massaal geschokt: