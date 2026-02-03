Directeur Voetbalzaken Marijn Beuker van Ajax heeft dinsdag op de slotdag van de winterse transferperiode een boekje opengedaan over zijn ontmoeting met NEC-middenvelder afgelopen weekend. Volgens Beuker kwam hij Sano ‘per toeval’ tegen in een restaurant in Amsterdam, maar veel mensen hebben daar hun twijfels bij.

Ajax zette de afgelopen dagen alles op alles om Sano over te nemen van NEC. De Amsterdammers waren volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf bereid om vijftien miljoen euro plus bonussen te betalen voor de 22-jarige Japanse middenvelder én NEC mee te laten delen in de opbrengst van een eventuele vervolgtransfer. NEC wilde Sano echter niet verliezen en besloot ieder bod op de middenvelder af te wijzen.

De Nijmeegse club was naar verluidt nog wel ontstemd over de werkwijze van Ajax rondom de interesse in Sano. Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen AZ (1-3 overwinning) kreeg Sano van de clubleiding van NEC toestemming om niet mee terug te keren naar Nijmegen, maar om in Amsterdam te gaan eten met zijn management bij het Aziatische restaurant Izakaya.

In het restaurant kwam Sano Beuker en Ajax’ assistent-trainer Denny Landzaat tegen. Volgens Ajax kwam de ontmoeting toevallig tot stand en heeft Beuker alleen gedag gezegd tegen Sano.

Beuker vertelt dinsdag tegenover FC Afkicken meer over de ontmoeting met Sano in Izakaya. “Ik moet zeggen: het is een zeer goed restaurant. Daarom kom ik er ook regelmatig”, begint de beleidsbepaler van Ajax luchtig.

“Wij komen daar sowieso altijd als wij met spelers contracteren, dus het is helemaal niet zo gek. En aangezien wij net de transfer van Zinchenko hadden afgerond, zijn wij daar geweest. Het is allemaal niet zo spannend. Er is verder, op het schudden van een handje, ook niet zoveel spannends gebeurd”, verzekert Beuker, die er desgevraagd ook nog aan toevoegt dat ‘de ontmoeting met Sano puur toeval was’.

Dat de ontmoeting met Sano ‘puur toeval was’ en dat Beuker niet wist van de aanwezigheid van de middenvelder in het restaurant, wordt door maar weinig mensen geloofd. Kijkers van FC Afkicken betichten de directeur van Ajax op X massaal van liegen: