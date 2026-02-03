Ajax heeft deze winter serieus overwogen om een poging te wagen om terug te halen. Dat meldt clubwatcher Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International.

Henderson (35) speelde anderhalf seizoen voor Ajax maar mocht afgelopen zomer, ondanks een doorlopend contract, transfervrij vertrekken naar Brentford. Ajax zoekt sindsdien naar een nieuwe controleur, waarvoor tal van namen inmiddels de revue zijn gepasseerd, van Stije Resink tot Kodai Sano en van Manuel Ugarte tot Edson Álvarez. In totaal werden maar liefst dertien (!) 'nummers zes' de afgelopen maand aan Ajax gelinkt, maar geen van hen kwam vooralsnog daadwerkelijk naar de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Goodijk voegt de naam van Henderson aan het rijtje toe. "Ajax heeft echt veel lijntjes uitgegooid naar ervaren controlerende middenvelders", zegt de clubwatcher. "Wataru Endo van Liverpool, Christian Norgaard van Arsenal... Er is zelfs nog overwogen een lijntje uit te gooien naar Jordan Henderson. Als opvolger van Henderson is het dus zelfs overwogen om Henderson terug te halen, want die op een gegeven moment zijn basisplaats kwijt bij Brentford."

'Steeds meer het idee dat er niets meer gaat gebeuren'

"Werkelijk alles is overwogen", vervolgt Goodijk. "Maar ze hebben het niet voor elkaar gekregen, dat is natuurlijk ergens wel pijnlijk. Je kunt aan het begin van de window een bewuste keuze maken om te vertrouwen in Youri Regeer en Jorthy Mokio. En Zinchenko kan natuurlijk spelen op de 6-positie. Maar ze hebben de hele maand geprobeerd en gepusht om iemand binnen te halen. Als dat uiteindelijk niet lukt is dat heel teleurstellend." Inmiddels gaat Goodijk er niet meer vanuit dat Ajax alsnog een controleur binnen weet te hengelen voor de markt om 23.59 uur zijn deuren sluit. "Het kan nog steeds, ze zijn ook echt wel bezig. Maar ik krijg steeds meer het idee dat er niets meer gaat gebeuren", aldus de journalist.

Verweij bevestigt: Carrizo laatste Ajax-aanwinst op Deadline Day

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf bevestigt de vermoedens van Goodijk. "De spelers die Ajax op het oog had voor de nummer 6-positie waren te duur, geblesseerd of mochten niet naar Amsterdam", schrijft de journalist op X. "Duur halen om het halen is geen optie voor Jordi Cruijff", weet Verweij, die eraan toevoegt dat Youri Regeer, Ko Itakura en Oleksandr Zinchenko nu de opties voor trainer Fred Grim zijn. "En dus blijft het deze wintertransferperiode bij Ajax bij de komst van Takehiro Tomiyasu, Maarten Paes, Oleksandr Zinchenko en Maher Carrizo."