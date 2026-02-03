Ajax staat op het punt om zich deze winter te versterken met Maher Carrizo van Vélez Sarsfield. Uit het scoutingsrapport van The Scouting Company, gedeeld door Mike Verweij van De Telegraaf, blijkt dat de Argentijn een duidelijke zwakke plek heeft: zijn mentaliteit.

Carrizo gaat dinsdag de overstap maken van Vélez Sarsfield naar Ajax. De Telegraaf meldde dinsdagochtend dat de buitenspeler op maandag zijn medische keuring heeft doorlopen en de Amsterdammers inmiddels al het papierwerk op orde hebben gemaakt voor de transfer. Marijn Beuker stelde in de Deadline Day-liveshow van FC Afkicken echter dat dit nog niet helemaal het geval is, maar dat Ajax wel goede hoop heeft dat het spoedig rond gaat komen.

Op X heeft Verweij dinsdag het scoutingsrapport van Carrizo opgesteld door The Scouting Company gedeeld. Daarin is onder meer te zien dat de Argentijn erg goed is aan de bal en ook vrij snel en behendig is. Ook zou hij een sterke teamspeler zijn en een goede persoonlijkheid hebben.

Toch staat er een opmerkelijk zwak punt in het rapport: zijn mentaliteit. Daarin wordt Carrizo omschreven als ‘zwak’. “Hij is nog jong. Soms laat hij zich gaan in wedstrijden, met overdreven en onnodig geklaag bij de scheidsrechter als gevolg. Hij moet zijn concentratie verbeteren in situaties waarin hij kort wordt gedekt”, zo valt te lezen.