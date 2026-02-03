Live voetbal

Ajax neemt laatste horde: niets staat komst Carrizo nog in de weg

Maher Carrizo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 februari 2026, 08:24

Maher Carrizo van Vélez Sarsfield gaat dinsdag de overstap maken naar Ajax. De Telegraaf weet dat de Amsterdammers al het papierwerk hebben afgerond, terwijl de medische keuring maandag heeft plaatsgevonden.

Ajax gaat zich op de slotdag van de winterse transferperiode versterken met Carrizo. De negentienjarige Argentijn is maandag gekeurd en daarna hebben de Amsterdammers hard doorgewerkt om het papierwerk in orde te maken. Dat is gelukt, waardoor niets een transfer van Carrizo naar de Johan Cruijff ArenA nog in de weg kan staan.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers betalen naar verluidt een bedrag van 5,5 miljoen euro voor de helft van de transferrechten van Carrizo. Daarnaast heeft Ajax een optie om voor 4,5 miljoen euro de andere helft hiervan over te nemen. De buitenspeler gaat een contract tot medio 2030 tekenen in de hoofdstad.

Hoewel de bevestiging van Ajax nog op zich laat wachten, heeft Carrizo op Instagram al afscheid genomen van Vélez Sarsfield. “Vandaag is het moment gekomen om afscheid te nemen van een heel belangrijke fase in mijn leven. Na meer dan 10 jaar bij deze club, die mijn thuis was, heb ik alleen maar woorden van dankbaarheid”, schrijft hij. Nadat hij iedereen heeft bedankt, sluit Carrizo af met een belofte: “Dit is geen vaarwel, maar tot ziens.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

Martijn Krabbendam: 'Van Persie blijft trainer van Feyenoord'

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Ajax-directeur Marijn Beuker

Spaanse media: 'Bod van Ajax op Altimira direct afgewezen'

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Davy van den Berg naar Luton Town

  • Gisteren, 22:19
  • Gisteren, 22:19
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35
6
AZ
21
1
32

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel