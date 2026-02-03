Maher Carrizo van Vélez Sarsfield gaat dinsdag de overstap maken naar Ajax. De Telegraaf weet dat de Amsterdammers al het papierwerk hebben afgerond, terwijl de medische keuring maandag heeft plaatsgevonden.

Ajax gaat zich op de slotdag van de winterse transferperiode versterken met Carrizo. De negentienjarige Argentijn is maandag gekeurd en daarna hebben de Amsterdammers hard doorgewerkt om het papierwerk in orde te maken. Dat is gelukt, waardoor niets een transfer van Carrizo naar de Johan Cruijff ArenA nog in de weg kan staan.

De Amsterdammers betalen naar verluidt een bedrag van 5,5 miljoen euro voor de helft van de transferrechten van Carrizo. Daarnaast heeft Ajax een optie om voor 4,5 miljoen euro de andere helft hiervan over te nemen. De buitenspeler gaat een contract tot medio 2030 tekenen in de hoofdstad.

Hoewel de bevestiging van Ajax nog op zich laat wachten, heeft Carrizo op Instagram al afscheid genomen van Vélez Sarsfield. “Vandaag is het moment gekomen om afscheid te nemen van een heel belangrijke fase in mijn leven. Na meer dan 10 jaar bij deze club, die mijn thuis was, heb ik alleen maar woorden van dankbaarheid”, schrijft hij. Nadat hij iedereen heeft bedankt, sluit Carrizo af met een belofte: “Dit is geen vaarwel, maar tot ziens.”