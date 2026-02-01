Robin van Persie loopt na afstraffing door PSV meteen op Allard Lindhout af

Robin van Persie werd zondag met Feyenoord afgedroogd door PSV (3-0). De geplaagde trainer van de Rotterdammers ging meteen na het laatste fluitsignaal verhaal halen bij scheidsrechter Allard Lindhout.

Het werd zondag opnieuw een middag om gauw te vergeten voor Feyenoord. De ploeg van Van Persie werd in het Philips Stadion al in het eerst kwart van de wedstrijd naar de slachtbank geleid, door doelpunten van Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari.

PSV nam daarna gas terug, waardoor een grotere afstraffing Feyenoord uiteindelijk bespaard bleef. De Eindhovenaren kregen in het restant van de wedstrijd nog wel enkele kansen, maar een grotere score bleef uit.

Feyenoord eindigde de wedstrijd uiteindelijk met tien man. Invaller Gonçalo Borges plaatste zijn noppen in de slotfase op de enkel van Couhaib Driouech, waarna een directe rode kaart volgde voor de Portugese aanvaller van Feyenoord.

Na het laatste fluitsignaal liep Van Persie het veld op. De oefenmeester gaf het arbitrale trio eerst een hand en liep daarna terug naar Lindhout om verhaal te halen. Onduidelijk is waarom, maar mogelijk was hij het niet eens met het beslissing van de arbiter om Borges met rood van het veld te sturen. Te zien was hoe Lindhout Van Persie een korte uitleg gaf.

Feyenoord staat na het verlies tegen PSV op zes nederlagen dit seizoen in de Eredivisie. Het team van Robin van Persie heeft de tweede plaats nog wel in handen, maar achtervolger NEC heeft slechts één punt minder en daarnaast een wedstrijd tegoed. De achterstand van Feyenoord op koploper PSV bedraagt liefst zeventien punten, waardoor de titelrace reeds op 1 februari beslist lijkt.