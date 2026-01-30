Zeer verrassend nieuws uit Turkije: Ajax heeft zijn oog laten vallen op (32), de ervaren Braziliaanse middenvelder van Fenerbahçe. Dat maakt transferjournalist Serkan Gazioğlu bekend op X. De Turkse topclub is echter alleen bereid de speler te laten gaan als zij zelf een vervanger hebben aangetrokken, waarbij N'Golo Kanté (34) van Al-Ittihad de absolute prioriteit geniet.

De Amsterdammers zijn al enige tijd op zoek naar een versterking op de 'zes-positie', bij voorkeur een ervaren kracht. In dat kader bracht directeur voetbal Marijn Beuker onlangs een bezoek aan Turkije. Dit bezoek werd aanvankelijk in verband gebracht met gesprekken met de entourage van oud-bekende Edson Álvarez, die momenteel ook bij Fenerbahçe speelt, maar volgens Gazioğlu is ook Fred inmiddels in beeld gekomen bij Ajax. Sterker nog: de transferjournalist claimt dat gesprekken tussen Ajax en de Braziliaan 'zullen gaan plaatsvinden'.

Fred bij Fenerbahçe

De 32-jarige Fred, die sinds 2023 onder contract staat bij Fenerbahçe, is dit seizoen een vaste waarde en dus ook een cruciale schakel in het elftal van de club uit Istanbul. Hij kwam dit seizoen in 24 duels in actie, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf. De 32-voudig international van Brazilië speelde eerder voor Internacional, Shakhtar Donetsk en Manchester United. Ondanks dat hij in januari te maken kreeg met een spierblessure, was hij direct weer van waarde toen hij terugkeerde. Zo werd hij op 29 januari nog geprezen om zijn sterke aanwezigheid op het middenveld en het effectief afbreken van tegenaanvallen in de Europa League-clash tegen FCSB (1-1).

Mogelijke huurconstructie

Gezien de financiële omstandigheden en de geschatte transferwaarde van Fred, die volgens FootballTransfers tussen de 4,5 en 6,1 miljoen euro ligt, is een huurconstructie waarschijnlijk de meest realistische optie voor de Amsterdammers. De komst van Kante naar de Turkse grootmacht is dus wel cruciaal voor Ajax.

Het contract van Fred bij Fenerbahçe loopt nog tot medio 2027, met een optie voor een extra jaar. De transferwindow sluit op maandag 2 februari, dus Ajax moet snel schakelen als het de Braziliaan daadwerkelijk wil binnenhalen.

Geschatte transferwaarde Fred Minimale waarde Maximale waarde 4,5 miljoen euro 6,1 miljoen euro