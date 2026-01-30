Transfer van Correia naar Ajax van alle kanten afgeraden door Jansen

Tijdens de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Anthony Correia besproken. De trainer van Telstar wordt niet aangeraden om binnenkort de overstap te maken naar Ajax, mocht die kans zich voordoen.

René van der Gijp geeft tijdens de podcast aan dat hij fan is van de oefenmeester. "Een frisse, leuke verschijning is dat." Na zijn knappe prestaties bij Telstar zou hij dit jaar wel eens een stap omhoog kunnen maken. Rafael van der Vaart noemde hem afgelopen zondag bij Studio Voetbal een ideale nieuwe trainer voor AZ, maar toen sloeg de vlam in de pan.

Artikel gaat verder onder video

"Pierre zei: 'Ik zie geen verschil tussen AZ en Ajax', maar toen werd Van der Vaart boos", weet Wim Jansen. De analisten voerden vervolgens een verhitte discussie. Die was volgens René van der Gijp echter onzinnig aangezien Ajax 'tien keer zo groot is'. De goedlachse Vandaag Inside-ster verklaart vervolgens nader waarom AZ niet in het rijtje van Nederlandse topclubs past. "Je ziet wel heel duidelijk dat bij PSV meer druk ligt dan bij AZ. Als PSV van PEC verliest, breekt daar de pleuris uit. Bij AZ niet." Michel van Egmond zegt dat er bij Ajax nog twee keer zoveel commotie is als bij PSV bij een dramatisch resultaat.

Jansen krijgt vervolgens de vraag gesteld welke stap Correia zou moeten maken na zijn periode bij Telstar. "Wat zou je die jongen adviseren, stelt dat het speelt, AZ of Ajax?" Jansen hoeft daar niet lang over na te denken. "Ik zou AZ doen. Dat is gewoon een hele goede club. Daar is wat meer rust. Ajax zou ik niet doen als ik hem was." Volgens Jansen is het zelfs uitgesloten dat Ajax voor hem komt. "Ja, dat gaan ze nooit doen." Ook Van der Gijp lijkt de voorkeur te geven aan een (tussen)stap naar de Alkmaarders. "AZ is gewoon een goed geleide club man, met een goede jeugdopleiding. Is toch prima?"