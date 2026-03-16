Ajax troeft Feyenoord af en strikt zoon van oud-prof Robin Nelisse

16 maart 2026, 22:05
Robin Nelisse
Demen Bülbül | Redacteur

Quincy Nelisse speelt komend seizoen voor Ajax. De veertienjarige aanvaller komt over van Sparta Rotterdam, zo meldt fansite Ajax Showtime maandagavond.

Nelisse is de eerste belangrijke versterking voor de jeugdopleiding van Ajax met het oog op volgend seizoen. De linksbuiten zal in eerste instantie gaan aansluiten bij Ajax Onder-16.

Volgens Ajax Showtime was de concurrentie voor Nelisse groot: ook Feyenoord had naar verluidt interesse in de zoon van oud-voetballer Robin Nelisse (foto). De keuze van de jongeling is uiteindelijk dus gevallen op Ajax.

Nelisse speelt zijn wedstrijden normaal gesproken als linksbuiten, maar Ajax ziet in hem naar verluidt ook een interessante optie voor de spitspositie. “De linksbuiten annex centrumspits is technisch begaafd en heeft een goed schot in beide benen”, schrijft Ajax Showtime.

Quincy Nelisse is een goede aanwinst voor de Ajax-jeugd

  Gisteren, 21:40
  Gisteren, 09:06
  za 14 maart, 20:55
Robin Nelisse

Robin Nelisse
Carrière
Wed.
Dlp.
2009/2010
Salzburg
8
1
2009/2010
Anif/Salzb II
1
0
2008/2009
Salzburg
32
12
2007/2008
Utrecht
0
17

Meer info

