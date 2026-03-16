Ajax wist dit weekend met ruime cijfers te winnen van Sparta Rotterdam (4-0). Valentijn Driessen zag dat de spelers allemaal keihard werkten voor nieuwe trainer Óscar García, terwijl ze een week eerder ‘niet vooruit te branden’ waren. De verslaggever schrijft in zijn column in De Telegraaf dat dit het ‘gevoel van werkweigering’ versterkt.
Ajax nam vorige week na een pijnlijke nederlaag bij FC Groningen (3-1) afscheid van Fred Grim. Jordi Cruijff besloot om García door te schuiven van Jong Ajax. Onder de Spanjaard speelden de Amsterdammers een goede wedstrijd en werd er met ruime cijfers gewonnen van Sparta.
“Davy Klaassen en Steven Berghuis zijn met andere Ajacieden niet vooruit te branden in Groningen”, begint Driessen in zijn column. “Na het vertrek van trainer Fred Grim geven ze vol gas tegen Sparta en gooit Mika Godts er bij een 4-0 voorsprong een sliding uit bij zijn eigen achterlijn. Het versterkt het gevoel van werkweigering een week eerder.”
Driessen ziet dat de ‘scepsis’ over García na een week is omgeslagen in enthousiasme. “De Spanjaard is heus niet ineens een wondertrainer”, maakt hij duidelijk. Volgens de journalist werd Ajax in het zadel geholpen door het feit dat Tobias Lauritsen de eerste twee kansen van de bezoekers miste en Joshua Kitolano vervolgens een eigen goal maakte. “Met een snelle 2-0 voorsprong is het lekker spelen en lekker wisselen. Wat als er tegenslag is? Met dezelfde spelers zullen de vele mankementen bij Ajax opnieuw aan de oppervlakte komen.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Valentijn, hou je lekker bij je clubje uit Rotterdam.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Valentijn, hou je lekker bij je clubje uit Rotterdam.