Carl Hoefkens onthult reden voor plotselinge ziekenhuisbezoek

NAC-trainer Carl Hoefkens is weer aan het werk gegaan nadat hij afgelopen zaterdag na het duel met Ajax onwel werd en naar het ziekenhuis moest. De Belgische oefenmeester dacht na de nederlaag tegen de Amsterdammers flauw te vallen en vreesde door zijn familiegeschiedenis voor hartproblemen, liet hij aan BN DeStem weten. Inmiddels staat hij weer op het trainingsveld in en heeft hij tekst en uitleg gegeven over het schrikmoment.

Direct na de nederlaag tegen Ajax was Hoefkens fysiek niet in staat om de pers te woord te staan. "Ik voelde me echt slecht na de wedstrijd", blikt de trainer terug op de gebeurtenissen. Vanwege hartproblemen in zijn familie ontstond er paniek en ging hij naar het ziekenhuis voor controle. Daar werden zijn bloed en hart gecontroleerd, waarna bleek dat er medisch niets aan de hand was. Achteraf wijt Hoefkens de klachten aan een combinatie van factoren: "Ik had niet goed geslapen, weinig gegeten en veel koffie gedronken. En dan die wedstrijd erbij", aldus de oefenmeester. Sinds dinsdag leidt hij de trainingen weer.

Tijdens het duel met Ajax wond de coach zich flink op langs de zijlijn. Hij ergerde zich met name aan zijn aanvallers, die niet alert reageerden op geloste schoten. "Je wil wel dat spelers honger hebben om doelpunten te maken", stelt Hoefkens, die benadrukt dat zijn ploeg moeite heeft met het creëren van grote kansen. Hij eist dan ook meer scherpte in de zestienmeter. "Je moet er alles aan doen om daar tussen te zitten. Op dát moment, als daar een schot wordt gelost, moeten mijn spitsen volgen".

De sportieve situatie van de Bredase club is momenteel zeer penibel. Met nog drie speelrondes te gaan staat NAC op de zeventiende plaats in de Eredivisie, wat aan het einde van het seizoen directe degradatie zou betekenen. Ondanks deze benarde uitgangspositie gooit de trainer de handdoek nog niet in de ring voor het komende uitduel met FC Utrecht. "Wij moeten gewoon ons best doen", zegt Hoefkens nuchter. "Ik heb nog wel vertrouwen. Wij moeten gewoon iedere week winnen. Dat is een simpele verklaring".