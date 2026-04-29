Live voetbal

Fikse domper voor PSV: meerdere sterspelers ontbreken tegen Ajax

29 april 2026, 09:09
Saibari
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

PSV zal het zaterdag in de wedstrijd tegen Ajax moeten doen zonder een aantal belangrijke pionnen. Naast de geschorste Ivan Perisic ontbreekt er ook in de andere linies een aantal spelers vanwege blessures, zo weet het Eindhovens Dagblad.

De landskampioen kampt met diverse blessuregevallen, waaronder een kwetsuur bij Ismael Saibari. Die blessure liep hij op tegen Sparta Rotterdam, waardoor hij de meest recente wedstrijd tegen PEC Zwolle (6-1 winst) ook al moest overslaan. Hoewel trainer Peter Bosz aangeeft dat het goed met hem gaat en het herstel niet lang zal duren, verwacht het Eindhovens Dagblad dat Saibari zaterdag ontbreekt in Amsterdam.

Dest is een twijfelgeval

Artikel gaat verder onder video


Ook is het uiterst onzeker of Sergiño Dest aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA. Hij komt terug van een hamstringblessure en traint inmiddels weer mee in partijvormen, maar achter zijn inzetbaarheid staat nog een vraagteken. Anass Salah-Edinne lijkt wél definitief te ontbreken. Hij kampt met een voetblessure.

Daarnaast is Perisic afwezig. Hij ontving in de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle in de 89ste minuut een gele kaart. Dat was zijn vijfde van het seizoen, wat automatisch een schorsing oplevert. Hij moet het treffen met Ajax vanaf de tribune aanschouwen.

➡️ Meer nieuws over PSV

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Aad de Mos

Zomers vertrek Godts lonkt: De Mos verwacht vijftig miljoen

  • zo 26 april, 13:25
  • 26 apr. 13:25
  • 10
Ivan Perisic baalt tijdens PSV-Union

Drama voor Perisic: sterkhouder van PSV ontbreekt tegen Ajax

  • vr 24 april, 08:11
  • 24 apr. 08:11
  • 9
Ricardo Pepi PSV PEC Zwolle

Is de Eredivisie nog serieus te nemen? 'Drie clubs gooien zich vol in Spanje'

  • ma 27 april, 16:52
  • 27 apr. 16:52
  • 2
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - PSV

Ajax
20:00
PSV
Wordt gespeeld op 2 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
15
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws