PSV zal het zaterdag in de wedstrijd tegen Ajax moeten doen zonder een aantal belangrijke pionnen. Naast de geschorste ontbreekt er ook in de andere linies een aantal spelers vanwege blessures, zo weet het Eindhovens Dagblad.

De landskampioen kampt met diverse blessuregevallen, waaronder een kwetsuur bij Ismael Saibari. Die blessure liep hij op tegen Sparta Rotterdam, waardoor hij de meest recente wedstrijd tegen PEC Zwolle (6-1 winst) ook al moest overslaan. Hoewel trainer Peter Bosz aangeeft dat het goed met hem gaat en het herstel niet lang zal duren, verwacht het Eindhovens Dagblad dat Saibari zaterdag ontbreekt in Amsterdam.

Dest is een twijfelgeval

Ook is het uiterst onzeker of Sergiño Dest aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA. Hij komt terug van een hamstringblessure en traint inmiddels weer mee in partijvormen, maar achter zijn inzetbaarheid staat nog een vraagteken. Anass Salah-Edinne lijkt wél definitief te ontbreken. Hij kampt met een voetblessure.

Daarnaast is Perisic afwezig. Hij ontving in de gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle in de 89ste minuut een gele kaart. Dat was zijn vijfde van het seizoen, wat automatisch een schorsing oplevert. Hij moet het treffen met Ajax vanaf de tribune aanschouwen.