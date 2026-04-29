Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Egypte, dat op het eindtoernooi hoopt op bevliegingen van Mohamed Salah en Omar Marmoush.

Het nationale elftal van Egypte bereidt zich momenteel voor op de vierde WK-deelname in de historie, waarbij de ploeg hoopt voor de eerste keer de knock-outfase te bereiken. De formatie van bondscoach Hossam Hassan is voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ingedeeld in een zware poule met België als belangrijkste concurrent. Over zo'n anderhalve maand gaat het toernooi van start, waarna de Egyptenaren op 15 juni in Seattle hun openingswedstrijd spelen tegen de Belgen.

De 'Farao's' kennen een rijke, maar sportief moeizame historie op het mondiale eindtoernooi. Hoewel Egypte in 1934 het allereerste Afrikaanse land op een WK was, wacht de ploeg na zeven gespeelde wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. De balans staat momenteel op twee gelijke spelen en vijf nederlagen. Na de primeur in Italië keerde het land pas in 1990 terug op het hoogste podium, waar het een historisch 1-1 gelijkspel boekte tegen Nederland, dat op dat moment regerend Europees kampioen was. Tijdens de meest recente deelname in 2018 gingen alle drie de groepswedstrijden tegen Uruguay, Rusland en Saoedi-Arabië verloren, ondanks twee doelpunten van sterspeler Mohamed Salah.

In december en januari was Egypte nog actief op de Africa Cup, waar het vooraf tot een van de favorieten werd gebombardeerd. Vrij eenvoudig stoomde de ploeg uit het pyramideland door naar de halve finale, maar daarin was Senegal met 1-0 te sterk. In de troostfinale was Nigeria beter in het nemen van strafschoppen en dus bleek de vierde plek het hoogst haalbare.

Salah en Marmoush dragen de Egyptische hoop

Om de negatieve WK-reeks te doorbreken, kijkt de natie nadrukkelijk naar aanvoerder Salah. De aanvaller van Liverpool was tijdens de kwalificatiecampagne cruciaal met negen doelpunten. Egypte bleef in de Afrikaanse kwalificatiepoule ongeslagen en stelde het WK-ticket in oktober vorig jaar al veilig met een overtuigende 3-0 zege op Djibouti. De succesvolle reeks werd gestart onder coach Rui Vitoria, waarna oud-speler Hassan de missie voltooide en de ploeg naar de eindronde leidde. Naast Salah kan de bondscoach beschikken over Omar Marmoush, die in 2024/25 nog vijftien goals en tien assists leverde in zeventien wedstrijden voor Eintracht Frankfurt. Vervolgens besloot Manchester City de gok te nemen. Bij The Citizens had hij een vliegende start, maar dit seizoen zit hij veelal op de bank. De selectie wordt verder aangevuld met gevestigde namen als Mostafa Mohamed (spits van FC Nantes) en de ervaren 37-jarige doelman Mohamed El Shenawy.

Mogelijke basisopstelling op het WK:

El Shenawy; Rabia, Abdelmaguid, Ibrahim; El Fotouh, Fathi, Ateya, Hany; Ashour, Marmoush, Salah.

Voor de Nederlandse voetballiefhebber betekent het volgen van Egypte in Groep G voornamelijk 'nachtwerk'. Na de openingswedstrijd tegen België, die om 21:00 uur Nederlandse tijd wordt afgewerkt in het Lumen Field, verplaatst de ploeg zich naar Canada. Op 22 juni is Nieuw-Zeeland de tegenstander in Vancouver, een duel dat om 03:00 uur 's nachts begint. De groepsfase wordt op 27 juni afgesloten met een terugkeer naar Seattle voor de ontmoeting met Iran, waarbij de aftrap om 05:00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt.

Programma Egypte WK 2026

Maandag 15 juni, 21:00: België - Egypte

Zondag 21 juni, 03:00: Nieuw-Zeeland - Egypte

Zaterdag 27 juni, 05:00 Egypte - Iran

Eindstand CAF-kwalificatie Groep A Positie Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten 1 Egypte 10 8 2 0 26 2 Burkina Faso 10 6 3 1 21 3 Sierra Leone 10 4 3 3 15 4 Guinee-Bissau 10 2 4 4 10 5 Ethiopië 10 2 3 5 9 6 Djibouti 10 0 1 9 1