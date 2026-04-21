Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. De komende weken licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, dat het wereldrecord voor het luidste openluchtstadion in handen heeft en waar Oranje de laatste groepswedstrijd speelt.

De reglementen van de FIFA staan niet toe dat stadions tijdens het WK hun commerciële naam gebruiken. De naamrechten voor het Arrowhead Stadium werden in 2021 verkocht aan GEHA (Government Employees Health Association), dat zorgverzekeringen regelt voor overheidsmedewerkers en gepensioneerden. Sindsdien staat het bekend als GEHA Field at Arrowhead Stadium. Tijdens het toernooi van aanstaande zomer zal het stadion de naam Kansas City Stadium dragen.

Het Arrowhead Stadium bevindt zich zo’n veertien kilometer ten oosten van het centrum van Kansas City, een stad die op de grens van de staten Kansas en Missouri ligt. Het stadion bevindt zich daarmee in laatstgenoemde staat. Om aan de eisen van de FIFA te voldoen, vonden er in aanloop naar het WK renovaties plaats in het stadion. Zo werd bijvoorbeeld de capaciteit verminderd in de hoeken van het stadion om ruimte te maken voor een voetbalveld.

Gebouwd om aan eisen NFL te voldoen

De gebruikelijke bespeler van het Arrowhead Stadium is het American football-team Kansas City Chiefs. De club heette vroeger Dallas Texans en speelde, zoals de naam doet vermoeden, in Dallas, Texas. De ploeg die uitkwam in de American Football League (AFL) koos er in 1963 voor om te verhuizen naar Kansas City, waarna het de naam veranderde naar Kansas City Chiefs. De Chiefs speelden in eerste instantie in het Municipal Stadium, dat plaats bood aan zo’n 35.000 toeschouwers.

In 1966 werd aangekondigd dat de AFL samen zou verdergaan met de National Football League (NFL), de naam die de American football-competitie in de Verenigde Staten nog steeds draagt. Omdat de NFL eiste dat stadions een capaciteit van minimaal 50.000 toeschouwers hadden, was het Municipal Stadium te klein voor de Chiefs, dus moest er een nieuw stadion komen.

Kansas City keurde in 1967 de bouw van een sportcomplex met twee nieuwe stadions goed: het Arrowhead Stadium en het Kauffman Stadium. Het eerstgenoemde stadion zou de thuishaven worden van de Chiefs, terwijl honkbalclub Kansas City Royals zich in het andere stadion zou gaan huisvesten. Origineel zou tussen beide stadions in een gedeeld dak worden gebouwd. Dit zou dan het ene of het andere stadion kunnen bedekken. Uiteindelijk bleek dit een te complex en te duur plan, waardoor werd gekozen voor twee openluchtstadions.

Steile tribunes zorgen voor hogere capaciteit

De bouw van het Arrowhead Stadium begon in 1968 en werd vier jaar later, in 1972, afgerond. De ontwerpers moesten werken met een beperkte ruimte, waarin ze zo veel mogelijk stoeltjes wilden plaatsen. Om dit te realiseren, werd ervoor gekozen om de tribunes op de bovenste ring extreem steil te maken. Door de toegankelijkheidsregels die momenteel gelden mogen tribunes in moderne stadions niet meer zo steil worden gemaakt. Het leverde het Arrowhead Stadium een capaciteit van ruim 76.000 stoeltjes op, wat met de renovaties voor het WK is gekrompen naar zo’n 73.000 plaatsen.

Het stadion werd geopend in augustus 1972, toen de Chiefs een oefenwedstrijd wonnen van de St. Louis Cardinals. De eerste officiële wedstrijd werd gespeeld tegen de Miami Dolphins, die met een zege van het veld stapten. Het team uit Florida was ook de tegenstander in de laatste wedstrijd van de Chiefs in het Municipal Stadium en wist ook toen te winnen.

In 2006 kreeg het Arrowhead Stadium de Super Bowl van 2015 toegewezen, maar dan moest het wel aan een voorwaarde voldoen: er moest een uitschuifbaar dak op het stadion worden geplaatst. Het originele plan om een dak te delen met het Kaufmann Stadium werd weer van stal gehaald. Omdat een belastingverhoging om het te financieren werd afgewezen, kon het plan opnieuw geen doorgang vinden. Kansas City besloot zich terug te trekken als speelstad, waardoor de Super Bowl van 2015 uiteindelijk in Glendale, Arizona werd gespeeld.

Guinness World Record

Het Arrowhead Stadium heeft het Guinness World Record voor het meest luidruchtige openluchtstadion in handen. Op 13 oktober 2013 produceerde de aanhang van de Chiefs een gejuich dat werd vastgesteld op 137,5 decibel, op dat moment een wereldrecord. Dit record werd nog geen twee maanden later, op 2 december 2013, verbroken op CenturyLink Field, waar het publiek van de Seattle Seahawks voor 137,6 decibel zorgde. Op 29 september 2014 heroverde het Arrowhead Stadium het record weer door 142,2 decibel aan te tikken, iets wat nog steeds niet verbroken is. Ter vergelijking: een vliegtuigmotor op zo’n dertig meter afstand produceert een volume van 140 decibel.

Dat het Arrowhead Stadium luid is, werd in 1990 ook al duidelijk tijdens een wedstrijd tussen de Chiefs en de Denver Broncos. Door het volume op de tribunes konden de bezoekers hun ‘play’ niet uitvoeren, waarna ze hun beklag deden bij de scheidsrechter. Die dreigde vervolgens een straf uit te delen aan de Chiefs als het volume op de tribunes opnieuw voor problemen zou zorgen in de wedstrijd.

College football en Kansas City Wizards

Gedurende de geschiedenis is er ook meermaals College football gespeeld in het Arrowhead Stadium. Recentelijk was het stadion in Kansas City nog de tijdelijke thuishaven van de Kansas Jayhawks, het American football-team van de University of Kansas. Door renovaties aan het eigen stadion werden er vier wedstrijden gespeeld in Missouri.

Hoewel het Arrowhead Stadium dus vooral bekendstaat als een American football-stadion, was het in het verleden ook de thuishaven van een voetbalclub. Toen de Major League Soccer in 1996 van start ging, nam de club Kansas City Wiz deel aan de competitie en speelde het de thuiswedstrijden in het Arrowhead Stadium. De club veranderde de naam na een seizoen naar Kansas City Wizards, waarna in 2011 de huidige naam Sporting Kansas City of Sporting KC in gebruik werd genomen.

De Wizards speelden tot en met 2007 in het Arrowhead Stadium, waarna de club in 2008 voor een korte periode verhuisde naar het CommunityAmerica Ballpark aan de Kansas-kant van Kansas City. In 2011, tegelijk met de rebrand naar Sporting KC, kon de club verhuizen naar het huidige stadion: Sporting Field. Dit ligt nog geen kilometer bij het CommunityAmerica Ballpark vandaan.

Omdat beide stadions een stuk kleiner zijn dan het Arrowhead Stadium, keerde de club nog tweemaal terug in het stadion in Missouri. In de zomer van 2010 speelden de Kansas City Wizards een oefenwedstrijd tegen Manchester United, wat een enorme vraag naar tickets opleverde. Om zo veel mogelijk mensen kwijt te kunnen, werd er dus voor gekozen om in het Arrowhead Stadium te spelen. De MLS-club wist uiteindelijk met 2-1 te winnen door goals van Davy Arnaud en Kei Kamara, terwijl Dimitar Berbatov namens de Engelsen een strafschop benutte.

Lionel Messi en Taylor Swift

In april 2024 week de club andermaal uit naar het Arrowhead Stadium, toen Lionel Messi voor het eerst op bezoek kwam met Inter Miami. Ook voor deze wedstrijd was er enorm veel vraag naar kaarten, waardoor opnieuw voor het stadion van de Kansas City Chiefs werd gekozen. Uiteindelijk zaten er 72.610 mensen op de tribune om Messi aan het werk te zien; slechts drie wedstrijden in de geschiedenis van de MLS werden door meer toeschouwers bezocht. Inter Miami keerde met een 2-3 overwinning terug naar Florida en met een doelpunt en een assist was Messi zeer belangrijk voor zijn ploeg. Ook Luis Suárez was trefzeker.

Gedurende de Copa America van 2024, dat in de Verenigde Staten werd gehouden, was het Arrowhead Stadium een van veertien stadions waarin wedstrijden van het toernooi werden georganiseerd. Uiteindelijk werd er slechts één duel gespeeld in het stadion van de Chiefs: het laatste groepsduel tussen de VS en Uruguay, wat in een 0-1 zege voor de Zuid-Amerikanen eindigde.

Naast optredens van grote voetballers hebben ook de nodige grote namen in de muziekwereld in het Arrowhead Stadium gestaan. Zo vonden in de vorige eeuw onder meer concerten van The Eagles, The Who en Pink Floyd plaats in het stadion, terwijl er recenter optredens van Billy Joel en Beyoncé te bezoeken waren. Ook is Taylor Swift in de afgelopen jaren meermaals langsgekomen in het stadion: in 2018 tijdens de Reputation Stadium Tour en in 2023 tijdens de Eras Tour. De zangeres is daarnaast vaak op de tribunes van het Arrowhead Stadium te vinden, omdat haar verloofde Travis Kelce al jarenlang voor de Kansas City Chiefs speelt.

Onzekere toekomst

Over de toekomst van het Arrowhead Stadium bestaat momenteel veel onzekerheid. De Kansas City Chiefs kondigden in december vorig jaar namelijk aan Missouri te gaan verlaten en een nieuw stadion te bouwen in Kansas. De bedoeling is dat de nieuwe thuishaven op tijd klaar is voor het seizoen van 2031, waardoor het Arrowhead Stadium na het seizoen van 2030 leeg komt te staan. Er is nog geen beslissing genomen of het stadion zal worden gesloopt of behouden zal blijven om concerten te organiseren.

Kansas City Stadium in vogelvlucht

Geopend: 1972

Officiële naam: GEHA Field at Arrowhead Stadium

Locatie: Kansas City, Missouri, Verenigde Staten

Capaciteit: 73.000

Bespelers: Kansas City Chiefs (American football)

Dak: geen

WK-wedstrijden: 6

Alle WK-wedstrijden in Kansas City Stadium (Nederlandse tijd)

Woensdag 17 juni

Groep J — 03.00 uur: Argentinië - Algerije

Zondag 21 juni

Groep E — 02.00 uur: Ecuador - Curaçao

Vrijdag 26 juni

Groep F — 01.00 uur: Tunesië - Nederland

Zondag 28 juni

Groep J — 04.00 uur: Algerije - Oostenrijk

Zaterdag 4 juli

Zestiende finale — 03.30 uur: winnaar Groep K - nummer 3 Groep D/E/I/J/L

Zondag 12 juli

Kwartfinale — 03.00 uur

