Vaessen ruziet op Instagram met Groningen-supporter

Vaessen heeft het vrije weekend aangegrepen om met zijn vriendin Alexandra Budai naar Lissabon te gaan. De doelman van FC Groningen deelde op Instagram enkele foto’s van zijn vakantie. Op een van deze foto’s draagt hij een shirt van NAC, de club uit zijn geboortestad waar hij dus nog een zwak voor heeft.

Meerdere supporters van FC Groningen vinden het niks om hun keeper in het shirt van een andere Eredivisieclub te zien. Vaessen besluit met een van hen de confrontatie aan te gaan. “Waardeloos, lekker naar NAC gaan. Kun je wel voor zijn, maar hoef je niet te showen”, schrijft de fan, waar Vaessen vervolgens op reageert: “Bepaal ik zelf wel topperrrrr.”

Daarmee is de ruzie nog niet beslecht. “Ach ja, mooi stoer doen. Volgend jaar weg hopelijk”, schrijft de supporter weer, waarna ook Vaessen opnieuw in de pen is geklommen. “Jij bepaalt niet wat ik wel en niet aan mag doen toch? Tot snel weer in de mooie Euroborg”, besluit de doelman. De fan haalt vervolgens aan dat hij het ‘provoceren om het provoceren’ vindt, maar daar reageert Vaessen niet meer op.