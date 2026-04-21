Live voetbal

Vaessen ruziet op Instagram met Groningen-supporter

21 april 2026, 08:04
Etienne Vaessen, doelman van FC Groningen tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Etienne Vaessen is op Instagram in een felle discussie beland met een supporter van zijn club FC Groningen. De doelman plaatste vakantiefoto’s vanuit Portugal en op een van de afbeeldingen draagt hij een shirt van NAC Breda. Daar zijn enkele supporters van de noorderlingen niet van gediend.

Vaessen heeft het vrije weekend aangegrepen om met zijn vriendin Alexandra Budai naar Lissabon te gaan. De doelman van FC Groningen deelde op Instagram enkele foto’s van zijn vakantie. Op een van deze foto’s draagt hij een shirt van NAC, de club uit zijn geboortestad waar hij dus nog een zwak voor heeft.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere supporters van FC Groningen vinden het niks om hun keeper in het shirt van een andere Eredivisieclub te zien. Vaessen besluit met een van hen de confrontatie aan te gaan. “Waardeloos, lekker naar NAC gaan. Kun je wel voor zijn, maar hoef je niet te showen”, schrijft de fan, waar Vaessen vervolgens op reageert: “Bepaal ik zelf wel topperrrrr.”

Daarmee is de ruzie nog niet beslecht. “Ach ja, mooi stoer doen. Volgend jaar weg hopelijk”, schrijft de supporter weer, waarna ook Vaessen opnieuw in de pen is geklommen. “Jij bepaalt niet wat ik wel en niet aan mag doen toch? Tot snel weer in de mooie Euroborg”, besluit de doelman. De fan haalt vervolgens aan dat hij het ‘provoceren om het provoceren’ vindt, maar daar reageert Vaessen niet meer op.

Etienne Vaessen ruziet met Groningen-fan
© Instagram @e.vaessen

➡️ Meer FC Groningen nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Lees ook:
Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Etienne Vaessen

FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 30 jaar (26 jul. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
25
0
2024/2025
Groningen
32
0
2023/2024
RKC
30
0
2022/2023
RKC
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44
9
Groningen
30
5
42
10
Sparta
30
-14
42
11
Go Ahead
30
5
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws