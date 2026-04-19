De Treffers wordt zondag gekroond als eerste KNVB Beker Amateurwinnaar. In de pauze van de bekerfinale tussen AZ en NEC mogen de spelers van de amateurclub uit Groesbeek de Blauwe Dennenappel in ontvangst nemen, omdat zij als enige amateurs de achtste finale wisten te bereiken. Trainer Theo Janssen laat aan Voetbal International weten zin te hebben in de avond.

De KNVB introduceerde de prijs bij de start van het bekerseizoen. Zondagavond wordt de prijs uitgereikt in in De Kuip. “Het is de eerste keer dat je hem kunt winnen. Dan is het wel geinig om dat als beginnend trainer te doen. Voor de club is het sowieso bijzonder”, vertelt Janssen, die met de hele spelersgroep afreist naar Rotterdam. “We kregen 35 kaarten van de KNVB, we hebben er nog 45 bijbesteld. We gaan nog even de stad in en blijven met z’n allen overnachten.”

Artikel gaat verder onder video

Eerst gaan ze uiteraard de finale bekijken vanaf de tribune. “Als het regent zijn we eerder weg. Want dan word je zeiknat in De Kuip”, zegt Janssen grappend. Hij heeft overigens niet echt een uitgesproken voorkeur tussen AZ en NEC, ondanks zijn verwantschap met Vitesse, de aartsrivaal van NEC.

Hoopt Janssen op NEC of AZ?

“Bij AZ ken ik weinig mensen. Bij NEC sowieso Dick Schreuder. Ik ken hem van Vitesse, fantastische vent”, zegt de oud-middenvelder. “Als hij die beker pakt, zijn wij uitgeschakeld door de winnaar. Ik vind het best. Rivaliteit is leuk, al schieten we er in Nederland soms in door. Ik heb geen hekel aan NEC, maar als speler was ik er nooit naar toe gegaan. En als trainer is het ook geen optie.”

Schreuder was assistent-trainer van Thomas Letsch, in de tijd dat Janssen als jeugdtrainer actief was op Papendal. De speelstijlen van Schreuder en Janssen zijn vergelijkbaar: veel positiewisselingen en aanvalsdrang. Doelloos positiespel is aan Janssen niet besteed. “Barcelona heeft het voetbal natuurlijk verneukt. Opeens wilden alle teams tiki-taka spelen. Die blijven breien, maar soms is het veel beter om de lange bal te spelen. Voetbal gaat om zo snel mogelijk een goal maken. Liever met twee dan met veertig passes.”