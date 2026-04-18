Willem van Hanegem is van mening dat Feyenoord er goed aan doet om na dit seizoen afscheid te nemen van Robin van Persie. De clubicoon van de Rotterdammers ziet gedrag bij Van Persie dat hij niet vindt passen bij een Feyenoord-trainer.
Van Persie staat sinds dit seizoen aan het roer bij Feyenoord. De oud-topvoetballer eindigde in zijn debuutjaar met de Rotterdammers op een derde plaats in de Eredivisie.
Dit seizoen is er veel onrust rondom Van Persie en Feyenoord. De Rotterdammers staan met nog vier speelrondes voor de boeg weliswaar tweede in de Eredivisie, maar de achterstand op PSV, dat zich inmiddels al verzekerde van de landstitel, is inmiddels opgelopen tot liefst negentien punten. Feyenoord voelt in de strijd om plaats twee bovendien de hete adem in de nek van NEC, FC Twente en Ajax, die allemaal binnen vier punten van de Rotterdamse ploeg staan.
Van Hanegem vindt dat Van Persie zijn spelers onvoldoende vertrouwen geeft. “Hij is een jongen van Feyenoord, zo moet hij zich ook gedragen. Dat gevoel heb ik niet. Je kan niet met vier van je spelers vechten en ruziën. Dat kan toch niet? Dat is toch gek? Terwijl hij een geweldige voetballer was om te zien”, zegt De Kromme dit weekend in gesprek met 1908.nl.
“Dat is vaak zo met spelers die goed zijn geweest, dat ze niet het gevoel geven aan hun spelers dat zij óók een aardige speler zijn. Je kunt niet allemaal even goed zijn”, vervolgt Van Hanegem. “Als jij ballen afpakt en jij geeft ze aan ons, dan ben jij net zoveel als ik. Dat vind ik het leuke van het spel. Niet dat je denkt van: ‘kijk mij eens.'"
"Nou, ik denk van niet", antwoordt Van Hanegem op de vraag of Feyenoord en Van Persie na dit seizoen door moeten gaan met elkaar. Wat voor type trainer ziet hij dan graag in De Kuip? "Een die van voetballen houdt; van zijn spelers en van het spel”, aldus de clubicoon.
Kameraden van een oer Feyenoorder verwacht je loyaliteit. Een beetje rust op het moment, rondom de laatste vier wedstrijden. Ik heb niet veel met Peter Bosz. In mijn achterhoofd denk ik nog wel eens terug aan zijn tijd als td. Daarom zitten we nog opgescheept met de zogenaamde vrienden van Feyenoord. Echter benoemde hij recentelijk nog het vertrouwen en de ontwikkeling van Robin op een positieve manier. Bij Ajax zijn ze aan hun derde trainer dit seizoen met CL uit zicht! Feyenoord word straks tweede en was door blessures nooit een concurrent van PSV. Straks is iedereen dit seizoen vergeten maar de plaatsing voor CL niet!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kameraden van een oer Feyenoorder verwacht je loyaliteit. Een beetje rust op het moment, rondom de laatste vier wedstrijden. Ik heb niet veel met Peter Bosz. In mijn achterhoofd denk ik nog wel eens terug aan zijn tijd als td. Daarom zitten we nog opgescheept met de zogenaamde vrienden van Feyenoord. Echter benoemde hij recentelijk nog het vertrouwen en de ontwikkeling van Robin op een positieve manier. Bij Ajax zijn ze aan hun derde trainer dit seizoen met CL uit zicht! Feyenoord word straks tweede en was door blessures nooit een concurrent van PSV. Straks is iedereen dit seizoen vergeten maar de plaatsing voor CL niet!