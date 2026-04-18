Willem van Hanegem is van mening dat Feyenoord er goed aan doet om na dit seizoen afscheid te nemen van Robin van Persie. De clubicoon van de Rotterdammers ziet gedrag bij Van Persie dat hij niet vindt passen bij een Feyenoord-trainer.

Van Persie staat sinds dit seizoen aan het roer bij Feyenoord. De oud-topvoetballer eindigde in zijn debuutjaar met de Rotterdammers op een derde plaats in de Eredivisie.

Dit seizoen is er veel onrust rondom Van Persie en Feyenoord. De Rotterdammers staan met nog vier speelrondes voor de boeg weliswaar tweede in de Eredivisie, maar de achterstand op PSV, dat zich inmiddels al verzekerde van de landstitel, is inmiddels opgelopen tot liefst negentien punten. Feyenoord voelt in de strijd om plaats twee bovendien de hete adem in de nek van NEC, FC Twente en Ajax, die allemaal binnen vier punten van de Rotterdamse ploeg staan.

Van Hanegem vindt dat Van Persie zijn spelers onvoldoende vertrouwen geeft. “Hij is een jongen van Feyenoord, zo moet hij zich ook gedragen. Dat gevoel heb ik niet. Je kan niet met vier van je spelers vechten en ruziën. Dat kan toch niet? Dat is toch gek? Terwijl hij een geweldige voetballer was om te zien”, zegt De Kromme dit weekend in gesprek met 1908.nl.

“Dat is vaak zo met spelers die goed zijn geweest, dat ze niet het gevoel geven aan hun spelers dat zij óók een aardige speler zijn. Je kunt niet allemaal even goed zijn”, vervolgt Van Hanegem. “Als jij ballen afpakt en jij geeft ze aan ons, dan ben jij net zoveel als ik. Dat vind ik het leuke van het spel. Niet dat je denkt van: ‘kijk mij eens.'"

"Nou, ik denk van niet", antwoordt Van Hanegem op de vraag of Feyenoord en Van Persie na dit seizoen door moeten gaan met elkaar. Wat voor type trainer ziet hij dan graag in De Kuip? "Een die van voetballen houdt; van zijn spelers en van het spel”, aldus de clubicoon.