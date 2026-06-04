Spanje maakt uitglijder tegen Irak in aanloop naar WK

Spanje heeft donderdagavond niet weten te winnen van Irak. De Spanjaarden kwamen wel op voorsprong via Ferran Torres, maar zagen de tegenstander nog voor rust langszij komen. Ondanks een overwicht en enkele kansen slaagde een sterk gewijzigd Spanje er in de tweede helft niet meer in om het verschil te maken: 1-1.

Spanje leek lange tijd op weg naar een relatief eenvoudige overwinning. Ferran Torres zette de thuisploeg op voorsprong en was vlak voor rust zelfs dicht bij zijn tweede treffer van de avond. De aanvaller van FC Barcelona kreeg een grote kans, maar stuitte al vallend op doelman Jalal Basil.

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Waar Spanje verzuimde verder afstand te nemen, sloeg Irak toe. De bezoekers kwamen op fraaie wijze op gelijke hoogte dankzij een doelpunt dat uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek werd binnengeschoten. Daarmee gingen beide ploegen verrassend met een 1-1 tussenstand de rust in.

Na de onderbreking was het juist Irak dat het sterkst uit de kleedkamer kwam. De bezoekers namen het initiatief en zorgden direct voor gevaar. Bij een hoekschop ging doelman Joan García niet vrijuit, al wist de keeper van FC Barcelona zijn fout uiteindelijk te herstellen.

Spanje voerde vervolgens flink wat wisselingen door, maar dat leverde niet het gewenste effect op. De ploeg had moeite om het compacte Irak uit elkaar te spelen en creëerde slechts sporadisch kansen. De grootste mogelijkheid was voor García, maar ook die inzet leverde geen treffer op.

Naarmate de wedstrijd vorderde begon de tijd voor Spanje te dringen. Irak hield echter uitstekend stand en kwam in de slotfase nauwelijks meer in de problemen. Daardoor bleef de verrassende gelijkmaker van voor rust uiteindelijk ook de eindstand.