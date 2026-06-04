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Basisklant van Oranje zakt zwaar door het ijs: 'Waarom zit hij bij de selectie?'

4 juni 2026, 08:14
Ronald Koeman
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Valentijn Driessen vraagt zich na de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Algerije (0-1) hardop af waarom Mats Wieffer mee naar het WK gaat. De verslaggever van De Telegraaf vond de rechtsback uiterst zwak spelen.

Nederland verloor woensdagavond de eigen uitzwaaiwedstrijd in De Kuip met 0-1 van Algerije. De ploeg van bondscoach Koeman kwam in de eerste helft nog aardig voor de dag en creëerde de nodige kansen, maar het verval in de tweede helft was groot na het doorvoeren van veel wissels. In de slotfase wist Feyenoord-aanvaller Anis Hadj-Moussa namens Algerije de 0-1 te maken.

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Wieffer mocht tegen de Algerijnen in de basis beginnen als rechtsback, aangezien Denzel Dumfries een schorsing uit moest zitten. De speler van Brighton & Hove Albion maakte op Driessen een slechte indruk: "Wieffer of Dumfries, dat is een wereld van verschil. Wieffer heeft zijn uitverkiezing voor het Nederlands elftal geen moment waargemaakt", oordeelt de journalist in een video van De Telegraaf.

Driessen vervolgt: "Hij gaf heel veel ballen aan de tegenstander en was geen hulp voor Crysencio Summerville, want hij kwam er niet overheen. Ik vraag me af waarom hij bij de selectie zit als je ook Lutsharel Geertruida hebt. Hij kan op veel meer plaatsen spelen en is dat ook gewend om te doen onder Koeman."

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Mats Wieffer

Mats Wieffer
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (16 nov. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
26
2
2024/2025
Brighton
25
1
2023/2024
Feyenoord
29
5
2022/2023
Feyenoord
25
1

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
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DS
PT
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Nederland
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