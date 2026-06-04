Buitenlandse media slaan groot alarm na vernedering voor Oranje

Buitenlandse media constateren dat het Nederlands elftal pech heeft gehad tegen Algerije (0-1). Toch laat de 'vernedering' volgens de internationale media wel zien dat de ploeg van Ronald Koeman met een groot probleem kampt in aanloop naar het WK.

Nederland verloor woensdagavond de eigen uitzwaaiwedstrijd in De Kuip met 0-1 van Algerije. De ploeg van bondscoach Koeman kwam in de eerste helft nog aardig voor de dag en creëerde de nodige kansen, maar het verval in de tweede helft was groot na het doorvoeren van veel wissels. In de slotfase wist Feyenoord-aanvaller Anis Hadj-Moussa namens Algerije de 0-1 te maken.

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'Algerije vernedert Nederland', klinkt het donderdagochtend bij ZDF in Duitsland. 'Een nare verrassing en flinke tegenslag voor Nederland, dat zijn WK-oefenwedstrijd tegen Algerije verloor. Nederland begon nog sterk, met Donyell Malen die al snel op de paal schoot. Vervolgens verrichtte doelman Luca Zidane, zoon van de Franse wereldkampioen Zinédine Zidane, enkele schitterende reddingen.'

Wout Weghorst

The Athletic maakt zich zorgen over Oranje: 'De Nederlanders vertrekken naar het WK met een thuisnederlaag en vragen over hun aanval', luidt de kop. 'De huidige selectie van Ronald Koeman mist wellicht de aanvallende kracht van voorgaande toernooien. De overduidelijke en al lang bestaande tekortkomingen van Nederland liggen in de aanval. Nederland heeft in dit tijdperk geen aanvallende superster. Zelfs met Malen in topvorm hebben de Nederlanders het moeilijk voorin. De late invalbeurt van Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt, onderstreepte wat Nederland mist', zo klinkt het.

Kicker zag Malen zijn kans als centrumspits niet grijpen: 'In het regenachtige Rotterdam toonde Nederland aanzienlijk meer aanvallende dreiging dan de bezoekers. Ze bewogen snel en doelgericht richting het doel van de tegenstander, waarbij Malen van Roma in het bijzonder opviel. Het geluk was echter niet aan de zijde van de voormalige Dortmund-speler, want hij vergooide talloze grote kansen.'

In Spanje klinken er vooral complimenten voor de Algerijnse doelman Luca Zidane: 'In de eerste helft viel Nederland constant het Algerijnse doel aan. Malen en Summerville kregen talloze kansen, maar Zidane bleek een rots in de branding', zo schrijft AS. 'Nederland liep in de eerste oefenwedstrijd voor het WK vast op Luca Zidane en betaalde daar de prijs voor, met een late tegengoal van Anis Hadj Moussa. Dit vergroot de zorgen van Koeman.'