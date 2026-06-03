Ronald Koeman uit openlijk kritiek op één Oranje-international na Nederland - Algerije

Ronald Koeman is niet tevreden met de prestatie die het Nederlands elftal woensdagavond in De Kuip neerzette in de oefeninterland tegen Algerije (0-1 nederlaag). De bondscoach van Oranje licht één Oranje-international specifiek uit om zijn punt te maken.

Oranje speelde woensdag een prima eerste halfuur tegen Algerije, maar ging slordig om met zijn kansen. Onder anderen Donyell Malen had het vizier een aantal keer niet op scherp staan. Uiteindelijk liep Oranje in de slotfase van de wedstrijd tegen een nederlaag aan, door een doelpunt van Anis Hadj Moussa in de 86ste minuut.

Artikel gaat verder onder video

Koeman spreekt na afloop voor de camera van de NOS van een ‘wake-up call’. “Natuurlijk zijn er ook goede dingen geweest, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd het minder”, luidt de eerste reactie van de bondscoach.

“Ik wil niet de schuld geven aan de vele wissels, want die hadden zij ook. Maar wij werden slordiger. We creëerden minder dan in de eerste helft. Doordat je de wedstrijd niet al gedeeltelijk in de eerste 25 minuten beslist, ga je op een gegeven moment wat meer tegen jezelf vechten.”

Malen had zoals vermeld het vizier een aantal keer niet op scherp staan. “Iemand die die kansen niet maakte, was Malen. Wat is nou belangrijker voor jou: dat hij in deze fase die kansen creëert, of vind je ook dat hij de ballen erin moet schieten?”, vraagt verslaggever Jeroen Stekelenburg aan Koeman.

“Ik vind zeker dat hij één goal moet maken. En dat doet hij normaal gesproken ook. Hij is daar op het juiste moment”, reageert de oefenmeester. “Ik vind dat hij altijd ook in het Nederlands elftal wel zijn rendement heeft. Maar in de manier van spelen bij zijn club (AS Roma, red.) is hij eigenlijk de enige die voorin staat.”

“Daar loert hij nog meer op dit soort ballen. Vandaag niet, maar het is ook niet dat hij vaker van dit soort momenten heeft dat hij uiteindelijk niet scoort. Normaal gesproken scoort hij altijd één keer als hij deze kansen krijgt.”

Ronald Koeman kritisch op Jorrel Hato

Koeman licht dan uit zichzelf de rol van Jorrel Hato uit. De verdediger van Chelsea kwam meteen na rust op de rechtsbackpositie Micky van de Ven vervangen en zag er niet goed uit bij de winnende treffer van Hadj Moussa. Hato had geen antwoord op de Algerijnse rechtsbuiten toen die vanaf de rechterkant van het veld naar binnen trok en de bal fraai in de verre hoek krulde.

“Ik vond dat we in de tweede helft ook een beetje meer uit onze posities gingen lopen”, zegt Koeman, die dan uit zichzelf over Hato begint. “Jorrel Hato ging af en toe naar voren, terwijl we altijd met de linksback wat vlakker spelen en juist op rechts wat hoger. Dat bracht in de eerste helft ook een aantal gevaarlijke momenten met zich mee. Dus ja, dan moet je ook je hoofd gebruiken.”