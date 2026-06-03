Nederland pijnlijk onderuit tegen Algerije in uitzwaaiwedstrijd richting WK

Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK verloren. In De Kuip leek Oranje lange tijd op weg naar een doelpuntloze remise tegen Algerije, maar invaller bezorgde de bezoekers vier minuten voor tijd alsnog de overwinning: 0-1.

Ronald Koeman greep het duel aan om verschillende spelers minuten te geven en zag daarbij onder meer Crysencio Summerville zijn debuut maken in Oranje. De aanvaller maakte een levendige indruk, maar kon niet voorkomen dat Nederland zonder resultaat van het veld stapte.

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Nederland begon redelijk sterk aan de ontmoeting. Al na negen minuten was Oranje dicht bij de openingstreffer. Na een snelle aanval kwam de bal via Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders terecht bij Donyell Malen, die de paal raakte. Kort daarna leek Reijnders alsnog de 1-0 binnen te werken, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Summerville in de aanloop naar het doelpunt.

De ploeg van Koeman bleef de bovenliggende partij en kreeg via Malen, Reijnders en Ryan Gravenberch meerdere mogelijkheden. Vooral Malen had het vizier echter niet op scherp. De aanvaller verscheen meerdere keren in kansrijke positie, maar slaagde er niet in doelman Luca Zidane te passeren.

Aan de andere kant ontsnapte Oranje halverwege de eerste helft aan een tegendoelpunt. Een fout van Jan Paul van Hecke leidde tot een levensgrote kans voor Algerije, maar Micky van de Ven voorkwam met een uitstekende sliding dat de bezoekers konden profiteren.

Zoals vooraf aangekondigd gebruikte Koeman de tweede helft om volop te wisselen. Onder anderen Memphis Depay, Nathan Aké, Jorrel Hato, Justin Kluivert en debutant Robin Roefs verschenen binnen de lijnen.

Na rust kreeg Algerije direct enkele kansen, maar ook Oranje bleef gevaarlijk. Kluivert dwong Zidane met een hard afstandsschot tot een knappe redding, terwijl Reijnders en Cody Gakpo eveneens dreigend waren. Malen kreeg opnieuw een grote mogelijkheid na een fout in de Algerijnse opbouw, maar schoot naast.

Koeman bracht in de slotfase nog meer verse krachten, waaronder Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Quinten Timber. Met Wout Weghorst en later Brian Brobbey probeerde de bondscoach alsnog een doorbraak te forceren.

Waar Oranje bleef zoeken naar de openingstreffer, viel het doelpunt uiteindelijk aan de andere kant. In de 86e minuut kreeg Feyenoorder Anis Hadj Moussa net genoeg ruimte van Hato om uit te halen. De Algerijn streepte de bal vervolgens fraai in de verre hoek en zette zijn land verrassend op voorsprong.

Nederland probeerde in de blessuretijd nog een slotoffensief op te zetten. Een voorzet richting Weghorst bereikte de spits net niet, terwijl een afstandsschot van Quinten Timber werd geblokt. Daardoor bleef de gelijkmaker uit.

Zo begint Oranje de voorbereiding op het WK met een tegenvallende nederlaag. Koeman zal zich vooral zorgen maken over de gebrekkige afronding, want kansen waren er in De Kuip voldoende.