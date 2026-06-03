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Nederland pijnlijk onderuit tegen Algerije in uitzwaaiwedstrijd richting WK

3 juni 2026, 22:42
Anis Hadj Moussa scoort bij Nederland - Algerije
Foto: © Imago
9 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK verloren. In De Kuip leek Oranje lange tijd op weg naar een doelpuntloze remise tegen Algerije, maar invaller Anis Hadj Moussa bezorgde de bezoekers vier minuten voor tijd alsnog de overwinning: 0-1.

Ronald Koeman greep het duel aan om verschillende spelers minuten te geven en zag daarbij onder meer Crysencio Summerville zijn debuut maken in Oranje. De aanvaller maakte een levendige indruk, maar kon niet voorkomen dat Nederland zonder resultaat van het veld stapte.

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Nederland begon redelijk sterk aan de ontmoeting. Al na negen minuten was Oranje dicht bij de openingstreffer. Na een snelle aanval kwam de bal via Crysencio Summerville en Tijjani Reijnders terecht bij Donyell Malen, die de paal raakte. Kort daarna leek Reijnders alsnog de 1-0 binnen te werken, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Summerville in de aanloop naar het doelpunt.

De ploeg van Koeman bleef de bovenliggende partij en kreeg via Malen, Reijnders en Ryan Gravenberch meerdere mogelijkheden. Vooral Malen had het vizier echter niet op scherp. De aanvaller verscheen meerdere keren in kansrijke positie, maar slaagde er niet in doelman Luca Zidane te passeren.

Aan de andere kant ontsnapte Oranje halverwege de eerste helft aan een tegendoelpunt. Een fout van Jan Paul van Hecke leidde tot een levensgrote kans voor Algerije, maar Micky van de Ven voorkwam met een uitstekende sliding dat de bezoekers konden profiteren.

Zoals vooraf aangekondigd gebruikte Koeman de tweede helft om volop te wisselen. Onder anderen Memphis Depay, Nathan Aké, Jorrel Hato, Justin Kluivert en debutant Robin Roefs verschenen binnen de lijnen.

Na rust kreeg Algerije direct enkele kansen, maar ook Oranje bleef gevaarlijk. Kluivert dwong Zidane met een hard afstandsschot tot een knappe redding, terwijl Reijnders en Cody Gakpo eveneens dreigend waren. Malen kreeg opnieuw een grote mogelijkheid na een fout in de Algerijnse opbouw, maar schoot naast.

Koeman bracht in de slotfase nog meer verse krachten, waaronder Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Quinten Timber. Met Wout Weghorst en later Brian Brobbey probeerde de bondscoach alsnog een doorbraak te forceren.

Waar Oranje bleef zoeken naar de openingstreffer, viel het doelpunt uiteindelijk aan de andere kant. In de 86e minuut kreeg Feyenoorder Anis Hadj Moussa net genoeg ruimte van Hato om uit te halen. De Algerijn streepte de bal vervolgens fraai in de verre hoek en zette zijn land verrassend op voorsprong.

Nederland probeerde in de blessuretijd nog een slotoffensief op te zetten. Een voorzet richting Weghorst bereikte de spits net niet, terwijl een afstandsschot van Quinten Timber werd geblokt. Daardoor bleef de gelijkmaker uit.

Zo begint Oranje de voorbereiding op het WK met een tegenvallende nederlaag. Koeman zal zich vooral zorgen maken over de gebrekkige afronding, want kansen waren er in De Kuip voldoende.

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Jopie14
335 Reacties
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Jopie14
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Onzinreacties. Als Malen de kansen benut staan ze bij de rust met 2-0 voor.

dilima1966
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dilima1966
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@Jopie14. ja als !!! ze hebben de tweede helft verschrikkelijk slecht gespeeld als ze zo spelen op het wk zijn ze zo weer thuis

Kramer
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Precies, ze hadden bij rust al 3-0 voor moeten staan. Ben benieuwd naar de volgende pot, hopelijk begin je dan wel met je basis 11. Summervile heeft mij blij verrast.

21
974 Reacties
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Was dit een uitzwaaiwedstrijd van Oranje of van Algerije? Moussa liet weer even zijn klasse zien, zeg. Ongelooflijk wat een goal. Hij kreeg daarbij wel alle ruimte van Hato.

Allback
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Ja dit Oranje is tot iets moois in staat hoor op het WK.. Wees blij als ze de eerste ronde doorkomen.

Sebas80
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Al die wissels doen een wedstrijd geen goed…..! Als Nederland met z’n A team speelt en echt scherp is dan winnen ze hier gewoon met 4 a 5-0.

Lorenzo Chiquita
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In elk geval weer even goed wakker geschud, nu op naar de WK...

Kicker
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Die Algerijnen hebben een topavond. Oranje moet altijd met zijn basiselftal spelen. Dat betekent dus met Malen in de spits en niet in de laatste minuten met 3 spitsen spelen om een achterstand weg te werken.

baltegenmuur22
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natuurlijk had Malen Oranje op voorsprong moeten zetten.daarna nog wat flut kansjes in de eerste helft,de tweede helft was ontluisterend van Oranje kant,veel teveel gepiel,te weinig direct spel en een over bezet middenveld waar geen 1 speler iets naar zich toe trok.en het allergrootste manco wat wederom om de hoek komt kijken,een simpele aanval opzetten lukt gewoon niet,en dit al 2 jaar lang.nee,hopen mag ik nog maar eigenlijk speelt Oranje straks voor spek en bonen op het WK want het is veel te mager wat er aanwezig is

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
335 Reacties
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Jopie14
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Onzinreacties. Als Malen de kansen benut staan ze bij de rust met 2-0 voor.

dilima1966
3.624 Reacties
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dilima1966
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@Jopie14. ja als !!! ze hebben de tweede helft verschrikkelijk slecht gespeeld als ze zo spelen op het wk zijn ze zo weer thuis

Kramer
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Kramer
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Precies, ze hadden bij rust al 3-0 voor moeten staan. Ben benieuwd naar de volgende pot, hopelijk begin je dan wel met je basis 11. Summervile heeft mij blij verrast.

21
974 Reacties
209 Dagen lid
2.764 Likes
21
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  • 4
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Was dit een uitzwaaiwedstrijd van Oranje of van Algerije? Moussa liet weer even zijn klasse zien, zeg. Ongelooflijk wat een goal. Hij kreeg daarbij wel alle ruimte van Hato.

Allback
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1.146 Reacties
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5.781 Likes
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Ja dit Oranje is tot iets moois in staat hoor op het WK.. Wees blij als ze de eerste ronde doorkomen.

Sebas80
19 Reacties
129 Dagen lid
39 Likes
Sebas80
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Al die wissels doen een wedstrijd geen goed…..! Als Nederland met z’n A team speelt en echt scherp is dan winnen ze hier gewoon met 4 a 5-0.

Lorenzo Chiquita
301 Reacties
767 Dagen lid
3.065 Likes
Lorenzo Chiquita
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In elk geval weer even goed wakker geschud, nu op naar de WK...

Kicker
333 Reacties
690 Dagen lid
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Kicker
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Die Algerijnen hebben een topavond. Oranje moet altijd met zijn basiselftal spelen. Dat betekent dus met Malen in de spits en niet in de laatste minuten met 3 spitsen spelen om een achterstand weg te werken.

baltegenmuur22
32 Reacties
1.346 Dagen lid
86 Likes
baltegenmuur22
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natuurlijk had Malen Oranje op voorsprong moeten zetten.daarna nog wat flut kansjes in de eerste helft,de tweede helft was ontluisterend van Oranje kant,veel teveel gepiel,te weinig direct spel en een over bezet middenveld waar geen 1 speler iets naar zich toe trok.en het allergrootste manco wat wederom om de hoek komt kijken,een simpele aanval opzetten lukt gewoon niet,en dit al 2 jaar lang.nee,hopen mag ik nog maar eigenlijk speelt Oranje straks voor spek en bonen op het WK want het is veel te mager wat er aanwezig is

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Nederland - Algerije

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

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Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (11 feb. 2002)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
11
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

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