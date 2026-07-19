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Spanje - Argentinië op tv: waar en hoe laat kijk je gratis naar de WK-finale?

19 juli 2026, 08:25
Spanje - Argentinië
Foto: © Imago/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Spanje en Argentinië nemen het zondagavond tegen elkaar op in de finale van het WK in New York. Hoe laat begint de wedstrijd en waar kun je de ontknoping van het WK bekijken? En hoe laat begint de voorbeschouwing? FCUpdate zet het voor je op een rij in dit artikel.

Hoe laat begint Spanje - Argentinië?

De finale van het WK tussen Spanje en Argentinië begint zondagavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd). De wedstrijd wordt gespeeld in het MetLife Stadium in East Rutherford, vlak bij New York. Het stadion is voor het WK omgedoopt tot het New York New Jersey Stadium. Op het moment dat Spanje en Argentinië aftrappen, is het daar 15.00 uur ‘s middags.

Op welke zender wordt Spanje - Argentinië uitgezonden?

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De WK-finale tussen Spanje en Argentinië wordt in Nederland uitgezonden door de NOS op NPO 1. De voorbeschouwing op de eindstrijd begint om 19.35 uur in het programma NOS WK Avond. Het commentaar bij de finale zal worden voorzien door Jeroen Grueter. Naast een uitzending op tv is het duel ook te volgen via een gratis livestream op de NOS-website en via de app van de publieke omroep.

Spanje defensief sterk, Argentinië scoort erop los

Spanje is in verdedigend opzicht bezig aan een ijzersterk WK. De ploeg van Luis de la Fuente kreeg in de eerste zeven wedstrijden pas één tegentreffer te verwerken: alleen Charles De Ketelaere wist in de kwartfinale te scoren namens België tegen Unai Simón en zijn verdediging.

Argentinië laat dit WK vooral zien over aanvallende kwaliteiten te beschikken. In vijf van de zeven wedstrijden wist de regerend wereldkampioen drie keer te scoren, terwijl de ploeg van Lionel Scaloni in de overige twee wedstrijden elk twee keer scoorde. Lionel Messi is nog altijd de grote man bij Argentinië met acht goals en vier assists in zeven duels.

Wie wordt wereldkampioen?

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