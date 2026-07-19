Gianni Infantino was zaterdag de grote afwezige bij de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland (4-6) in Miami. Via Instagram legt de FIFA-baas uit waarom hij niet bij de strijd om het brons aanwezig was, terwijl dit wel de planning was.

Frankrijk en Engeland speelden zaterdagavond in Miami een sensationeel duel om de derde plaats op het WK. Na een 0-4 stand bij rust kwamen de Fransen nog terug tot 3-4, maar uiteindelijk hielden de Engelsen vol en eindigde het duel in 4-6. Normaal gesproken zou Infantino ook op de tribune hebben gezeten bij de troostfinale, maar hij was een opvallende afwezige.

Artikel gaat verder onder video

Via Instagram legt de FIFA-voorzitter, die dit WK zo veel mogelijk wedstrijden meepakte, uit waarom hij niet aanwezig was in het Hard Rock Stadium. “Ik had in Miami moeten zijn voor de wedstrijd om het brons tussen Engeland en Frankrijk. Helaas zorgden de weersomstandigheden hier ervoor dat ik niet naar Miami kon vliegen”, laat Infantino weten vanuit het MetLife Stadium in New York, zondag het toneel van de finale. De stad in het noordoosten van de Verenigde Staten kampte zaterdag met stevige onweersbuien.

43 wedstrijden

Gedurende het WK probeerde Infantino bij zo veel mogelijk wedstrijden aanwezig te zijn. The Independent zocht uit dat de FIFA-voorzitter tot en met de halve finale bij liefst 43 van de 102 wedstrijden op de tribune heeft gezeten. Daar komt met de finale dus nog een 44ste duel bij. Regelmatig bezocht Infantino meerdere duels per dag als dit logistiek haalbaar was. In totaal heeft Infantino na afloop van het WK een afstand gelijk aan 2,5 keer de wereld rond gevlogen, zo zocht de krant uit.

Na de finale wil je geen zwart scherm aan de muur. Met The Frame van Samsung kijk je het WK op een groot 4K-scherm dat daarna verandert in een kunstwerk aan de muur, in een lijst die bij je interieur past. Zo combineer je haarscherpe beelden van elke wedstrijd met een tv die de rest van het jaar gewoon mooi blijft. En zet je er een Samsung-soundbar bij, dan til je het stadiongevoel in huis meteen naar het volgende niveau. Bekijk The Frame bij Samsung.