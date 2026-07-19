Dit dragen Spanje en Argentinië in de WK-finale: shirts vol verborgen verhalen

Spanje en Argentinië verschijnen bij de WK-finale van zondagavond allebei in hun thuistenue: Spanje in rood met donkerblauwe mouwen, Argentinië in de bekende hemelsblauw-witte banen, gecombineerd met een witte broek en witte kousen. Beide tenues kennen een bijzonder verhaal.

Spanje draagt de nationale vlag in het shirt

Het Spaanse thuisshirt van adidas heeft een helderrode basis, afgewerkt met smalle gele verticale strepen. Die lijnen zijn niet willekeurig gekozen: ze verwijzen naar de kleuren en grafische elementen van de Spaanse vlag en het bondslogo. De donkerblauwe mouwen en kraag zorgen voor extra contrast, terwijl achter in de nek ‘ESPAÑA’ staat.

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Ook het reservetenue bevat bijzondere details. Het gebroken witte shirt is vormgegeven als een oude boekpagina, met een patroon dat is geïnspireerd op tekeningen en versieringen uit historische Spaanse manuscripten. Gouden en bordeauxrode accenten maken het ontwerp af. De opvallende ‘Ñ’ in ‘ESPAÑA’ is bovendien een eerbetoon aan de Spaanse taal.

Alle Spaanse tenues zijn hier te bekijken.

Drie wereldtitels verwerkt in Argentijnse banen

Argentinië blijft trouw aan het beroemdste kleurenpatroon in het interlandvoetbal, maar de hemelsblauwe banen hebben ditmaal drie verschillende tinten. Iedere tint verwijst naar een WK-winnend shirt: dat van 1978, 1986 en 2022. Boven het AFA-logo staan daardoor voor het eerst tijdens een WK drie sterren. Achter in de kraag staat ‘1893’, het oprichtingsjaar van de Argentijnse voetbalbond.

Het zwarte uitshirt van de regerend wereldkampioen is veel uitgesprokener. Blauwe, golvende graphics, bloemvormen en botanische patronen verwijzen naar Argentijnse kunsttradities. Achter in de nek staat de landsnaam over de Sol de Mayo.

Alle Argentijnse tenues zijn hier te bekijken.

Beide finalisten worden gekleed door adidas. De wedstrijdshirts zijn voorzien van Climacool+-technologie, ontworpen om warmte en transpiratie beter af te voeren. Onder de schijnwerpers van de finale vertellen de tenues zo ieder hun eigen nationale verhaal.