Messi wekt verbazing tijdens WK-finale: 'Dat hij zich hiertoe moet verlagen...'

Een opvallend moment in de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. probeerde zijn tegenstander Marc Cucurella van het veld te krijgen, nadat Cucurella met de hand voor zijn mond leek te spreken.

Het incident vond plaats in de vijfde minuut van de blessuretijd, vlak nadat Enzo Fernández met een rode kaart werd weggestuurd na een overtreding op Pau Cubarsí. Terwijl Cubarsí werd behandeld door een verzorger, was Cucurella in gesprek met Messi. Daarbij hield de Spanjaard kort zijn hand voor de mond, om daarna nog wat dingen te zeggen.

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Messi draaide zich om en hief zijn hand omhoog, om zo de aandacht van de arbitrage te vragen. Cucurella leek te beseffen dat hij met vuur speelde en gebaarde dat er niets aan de hand was. Uiteindelijk greep de arbitrage niet in.

Het moment werd besproken in de studio van de BBC. Micah Richards vindt niet dat scheidsrechter Slavko Vincic had moeten ingrijpen. “Dit is niet iets waarvoor je iemand van het veld stuurt in een WK-finale.”

Joe Hart is teleurgesteld in Messi. “Ik vind dit niet leuk om te zien van Messi, maar ik denk dat hij beseft hoeveel overwicht Spanje heeft. Als zelfs Messi zich hiertoe moet verlagen…” Daar is Wayne Rooney het mee eens. “Jammer om dit van Messi te zien. Je ziet graag sportiviteit.”