Messi komt met emotionele boodschap na mislopen wereldtitel

heeft een dag na de verloren WK-finale tegen Spanje van zich laten horen via sociale media. De 39-jarige aanvoerder van Argentinië spreekt van enorme pijn na de nederlaag, maar toont zich tegelijkertijd trots op de prestaties van zijn ploeg.

Argentinië moest zondagavond in het MetLife Stadium na verlenging – terecht – zijn meerdere erkennen in Spanje. De Europees kampioen won dankzij een doelpunt van Ferran Torres in de 106e minuut met 1-0.

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Na het laatste fluitsignaal stond Messi in tranen op het veld, maar inmiddels heeft hij de tijd genomen om het verlies onder woorden te brengen. In een uitgebreid bericht op Instagram bedankt de sterspeler de meegereisde fans en feliciteert hij de kersverse wereldkampioen met de titel.

"De pijn is erg groot en het zal tijd kosten om deze wond te dichten", begint de Argentijn. "Maar ik koester ook alle mooie dingen: de wedstrijden die we speelden, alles geven, momenten die voor altijd in onze herinneringen zullen blijven en de steun van een heel land. Samen met de harde arbeid en inzet van deze groep heeft dat ons opnieuw tot de wereldtop gebracht."

Messi benadrukt dat hij trots is op het feit dat Argentinië voor het tweede WK op rij de finale wist te bereiken. "Duizendmaal dank, vanuit de grond van mijn hart, voor elk vriendelijk woord en bericht. We hebben het opnieuw voor elkaar gekregen om als land verenigd te zijn en samen te staan, met de immense trots om Argentijn te zijn", schrijft Messi. Vervolgens feliciteert hij Spanje met de wereldtitel.