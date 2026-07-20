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Messi komt met emotionele boodschap na mislopen wereldtitel

20 juli 2026, 19:53   Bijgewerkt: 19:59
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Lionel Messi heeft een dag na de verloren WK-finale tegen Spanje van zich laten horen via sociale media. De 39-jarige aanvoerder van Argentinië spreekt van enorme pijn na de nederlaag, maar toont zich tegelijkertijd trots op de prestaties van zijn ploeg.

Argentinië moest zondagavond in het MetLife Stadium na verlenging – terecht – zijn meerdere erkennen in Spanje. De Europees kampioen won dankzij een doelpunt van Ferran Torres in de 106e minuut met 1-0.

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Na het laatste fluitsignaal stond Messi in tranen op het veld, maar inmiddels heeft hij de tijd genomen om het verlies onder woorden te brengen. In een uitgebreid bericht op Instagram bedankt de sterspeler de meegereisde fans en feliciteert hij de kersverse wereldkampioen met de titel.

"De pijn is erg groot en het zal tijd kosten om deze wond te dichten", begint de Argentijn. "Maar ik koester ook alle mooie dingen: de wedstrijden die we speelden, alles geven, momenten die voor altijd in onze herinneringen zullen blijven en de steun van een heel land. Samen met de harde arbeid en inzet van deze groep heeft dat ons opnieuw tot de wereldtop gebracht."

Messi benadrukt dat hij trots is op het feit dat Argentinië voor het tweede WK op rij de finale wist te bereiken. "Duizendmaal dank, vanuit de grond van mijn hart, voor elk vriendelijk woord en bericht. We hebben het opnieuw voor elkaar gekregen om als land verenigd te zijn en samen te staan, met de immense trots om Argentijn te zijn", schrijft Messi. Vervolgens feliciteert hij Spanje met de wereldtitel.

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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