Cristiano Ronaldo zorgt voor ophef met opvallende Instagram-like over Argentinië en FIFA

heeft zich op opvallende wijze gemengd in de discussie over de rol van FIFA tijdens het WK 2026. De Portugese vedette heeft op Instagram een video geliket waarin wordt gesuggereerd dat de wereldvoetbalbond Argentinië heeft geholpen om de WK-finale te bereiken. Die actie is door supporters razendsnel opgemerkt.

De bewuste video, afkomstig van het Instagram-account van de Spaanse journaliste Pilar Rodríguez Losantos, zet vraagtekens bij meerdere arbitrale beslissingen tijdens het toernooi. Volgens de maker van de video profiteerde Argentinië herhaaldelijk van beslissingen van scheidsrechters en de VAR, waardoor de ploeg uiteindelijk de finale zou hebben gehaald.

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In de video wordt zelfs gesteld: "Argentinië had al minstens vijf wedstrijden geleden uitgeschakeld moeten zijn. Ze zitten alleen nog in het toernooi dankzij de hulp van FIFA."

Daar blijft het niet bij. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino wordt genoemd. "Ik ben niet bang voor Argentinië. Ik ben bang voor Infantino. We spelen niet tegen Argentinië, maar tegen heel FIFA, dat Lionel Messi de wereldtitel wil bezorgen."

Ronaldo voedt discussie over arbitrage

Dat Ronaldo de video een like gaf, werd maandag opgemerkt door fans en ging vervolgens massaal rond op sociale media. Zijn actie wordt door velen gezien als een teken dat ook hij twijfels heeft over de vermeende bevoordeling van Argentinië tijdens het toernooi.

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De discussie laaide al eerder op na meerdere omstreden arbitrale momenten. Vooral de achtste finale tegen Egypte zorgde voor veel debat. Een Egyptisch doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege een overtreding die ongeveer twintig seconden eerder plaatsvond. Later kreeg Egypte ook geen strafschop toegekend, waarna Argentinië de winnende treffer maakte.

Op sociale media wezen critici daarnaast op statistieken waaruit blijkt dat Argentinië, ondanks een groot aantal overtredingen, relatief weinig gele kaarten ontving en vaker profiteerde van VAR-beslissingen.

FIFA heeft alle beschuldigingen van partijdigheid steeds van de hand gewezen. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina reageerde eerder op de aantijgingen: "Discussies over arbitrale beslissingen horen bij voetbal, maar ongefundeerde beschuldigingen passen niet in onze sport. Niemand kan de integriteit van de WK-scheidsrechters ter discussie stellen. Niemand kan beweren dat de arbitrage van FIFA door wie dan ook wordt beïnvloed, ook niet door de FIFA-president."

Ronaldo zelf heeft geen toelichting gegeven op zijn Instagram-like. Zijn laatste WK eindigde eerder deze maand in de achtste finales, waarin Portugal met 1-0 verloor van latere wereldkampioen Spanje.