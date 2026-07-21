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Armando Obispo nam al afscheid bij PSV, maar dan volgt plots een verrassende draai

21 juli 2026, 11:23
Armando Obispo
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Armando Obispo leek PSV definitief achter zich te laten, maar de transfer naar RC Lens is op het allerlaatste moment alsnog afgeketst. De Franse club en de Eindhovenaren bereikten wel een akkoord over de transfersom, maar uiteindelijk liep de deal alsnog stuk tijdens de laatste fase van de onderhandelingen. Dat melden Voetbal International en SoccerNews. Daarmee ziet PSV opnieuw een voorgenomen uitgaande transfer in rook opgaan.

De onderhandelingen tussen PSV en Lens sleepten zich de afgelopen weken voort. Een eerste bod van 4 miljoen euro werd door de Eindhovenaren afgewezen, waarna de Franse club terugkeerde met een verbeterd voorstel. Dat hogere bod, dat volgens Voetbal International uitkwam op circa 5,5 miljoen euro, werd uiteindelijk wel geaccepteerd.

Transfer strandt ondanks akkoord tussen clubs

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Alles wees erop dat Obispo zijn loopbaan in de Ligue 1 zou vervolgen. De 27-jarige verdediger had zelfs al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Eindhoven. Toch komt van een overstap voorlopig niets terecht.

De transfer zou alsnog zijn gestrand tijdens de gesprekken tussen Obispo en RC Lens. Daardoor blijft de centrumverdediger voorlopig speler van PSV. Hij wordt later deze week weer op De Herdgang verwacht. Wanneer hij zich precies weer bij de selectie voegt, is nog onduidelijk, aangezien PSV momenteel op trainingskamp in Duitsland verblijft.

Opnieuw tegenvaller op de transfermarkt

Voor PSV is het al de tweede uitgaande transfer die in korte tijd op het laatste moment afketst. Nog maar een dag eerder werd duidelijk dat ook een overstap van Adamo Nagalo naar het Turkse Corum FK geen doorgang lijkt te vinden, nadat de laatste details niet konden worden afgerond.

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Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

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