PSV wil dolgraag langer door met , zo meldt het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen is momenteel in gesprek met zijn zaakwaarnemer om de clausule uit het contract van de multifunctionele speler te halen. Daar moet wel een fors bedrag tegenover staan.

Eind juni kwam naar buiten dat Mauro Júnior deze zomer voor een gelimiteerd bedrag kan vertrekken bij PSV. Iedere club die bereid is om twaalf miljoen euro neer te leggen, kan de Braziliaan inlijven. De Eindhovenaren willen echter dolgraag langer door met Mauro, zo weet het ED. De krant heeft wat dat betreft ook een ‘hoopgevend’ bericht voor de fans van PSV.

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De clubleiding zou zaterdag namelijk hebben gesproken met de zaakwaarnemer van Mauro. PSV wil het contract van de multifunctionele speler namelijk dolgraag zo aanpassen dat de clausule van twaalf miljoen euro deze zomer niet meer geldig is. De makelaar zou hiervoor open staan, maar wil wel een ‘fiks bedrag’ ontvangen voor hij hiermee akkoord gaat.

Volgens het ED is PSV bereid om te betalen om Mauro langer te behouden. “Maar wel met een zekere redelijkheid en billijkheid”, zo klinkt het. Of beide partijen er daadwerkelijk uit gaan komen, valt te bezien.