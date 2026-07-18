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Ruben van Bommel maakt na bijna een jaar zijn rentree bij PSV

18 juli 2026, 16:31
PSV-aanvaller Ruben van Bommel
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ruben van Bommel heeft na een afwezigheid van bijna tien maanden zijn eerste speelminuten voor PSV weer gemaakt. De aanvaller vierde vandaag zijn rentree tijdens een besloten oefenduel met Union Sint-Gillis. In de ontmoeting eiste ook zomeraanwinst Sven Mijnans een hoofdrol voor zich op door zijn eerste officieuze treffer in Eindhovense dienst te noteren.

Voor Van Bommel kwam er zodoende een einde aan een revalidatieproces van 283 dagen. De linksbuiten scheurde op 21 september 2025 zijn kruisband af in de topper tegen Ajax. Om zonder onnodige risico's wedstrijdritme op te doen, trainde de hij de afgelopen weken al mee bij Jong PSV. Peter Bosz brengt de jonge speler voorzichtig, met als doel hem wedstrijdfit te hebben voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Toevalligerwijs was Union Sint-Gillis in september 2025 ook de laatste tegenstander waartegen hij tot scoren kwam, vlak voordat het noodlot toesloeg.

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De krachtmeting met de Belgische opponent eindigde uiteindelijk in een 7-3 winst voor de ploeg uit Eindhoven. Het duel werd afgewerkt in een ongebruikelijk format van vier helften, verdeeld over twee keer 45 en twee keer 30 minuten, zodat de volledige selectie in actie kon komen. In deze wedstrijd wist onder andere Mijnans het net te vinden voor de regerend landskampioen. Hij tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt sinds zijn transfer. Mijnans moet in het Philips Stadion de naar Bayern München vertrokken Ismael Saibari doen vergeten.

De formatie van Bosz reist over twee dagen af naar het Duitse Marienfeld voor een trainingskamp. Daar zal de ploeg zich verder voorbereiden op de naderende seizoensstart. De eerste officiële test staat gepland voor 2 augustus, wanneer PSV het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen AZ. Voor Mijnans betekent dat een snelle hereniging met zijn voormalige werkgever, terwijl Van Bommel hoopt tegen zijn oude club weer volledig inzetbaar te zijn.

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 21 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4
2023/2024
Jong AZ
1
1

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