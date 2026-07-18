Mason Greenwood vertoont live op tv ‘duivels’ gedrag tegen vriendin

heeft dit weekeinde de tongen losgemaakt met zijn presentatie bij Fenerbahçe. Kijkers wereldwijd lichten massaal een opmerkelijk moment uit dat plaatsvond toen de Engelse aanvaller arriveerde in Turkije.

Greenwood landde vrijdag in Istanbul om zijn zomerse transfer van Fenerbahçe af te ronden. De 24-jarige technicus komt voor 39 miljoen euro over van Olympique Marseille en heeft voor vier seizoenen getekend bij de grootmacht uit Turkije.

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Greenwood arriveerde vrijdag op de luchthaven van Istanbul, vergezeld door zijn vriendin Harriet Robson, hun twee kinderen, zijn schoonzus Lucy en zijn vader Andrew. Toen het gezelschap klaarstond voor een fotomoment ten overstaan van de Turkse pers, gebeurde er iets opmerkelijks.

De vriendin van Greenwood stond in de ogen van de aanvaller niet goed gepositioneerd voor het fotomoment, waarna hij haar corrigeerde. De manier waarop dat gebeurde, schiet bij veel mensen echter in het verkeerde keelgat: Greenwood leek zijn vriendin van achter een schop te geven.

Beelden van het moment gaan ontzettend hard rond op X: op het moment van schrijven werd de video al 6,3 miljoen keer bekeken. “Zelfs in een video van zeven seconden gedraagt hij zich onfatsoenlijk tegenover zijn vrouw”, schrijft een Turkse voetbalfan bij de beelden. Ze voegt eraan toe: “En sommige mensen zeiden nog wel dat ze gelukkig waren. Blijf die oogkleppen maar ophouden.”

Ook veel Engelse voetballiefhebbers keuren het gedrag van Greenwood af. “Hij is echt duivels”, reageert een Liverpool-fan. Het bericht krijgt veel bijval: op het moment van schrijven staat de teller al op ruim 6.400 likes.

“Zorgt hij er niet gewoon voor dat zij goed gepositioneerd staat voor de camera’s?”, vraagt iemand zich af. Die suggestie wordt echter van tafel geveegd door de oorspronkelijke afzender: “Hij schopte haar in positie alsof hij een hond omver schopt.”

De beelden liggen gevoelig omdat Greenwood in 2022 in opspraak raakte vanwege huiselijk geweld. Robson deelde destijds op Instagram foto's waarop verwondingen te zien waren. Robson claimde door Greenwood te zijn mishandeld. Ook deelde ze een geluidsopname waarop te horen is hoe de voetballer haar dwingt om seks met hem te hebben.

Greenwood werd vervolgens persona non grata in Engeland: Manchester United verhuurde de rechtspoot in 2023 naar Getafe en verkocht hem een jaar later voor 38,4 miljoen euro aan Olympique Marseille. In Franse dienst was hij de afgelopen twee seizoenen goed voor 48 doelpunten en 17 assists in 81 wedstrijden.