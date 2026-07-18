Ajax en Feyenoord kijken in de zoektocht naar aanvallende versterkingen rond in Turkije. Dat vertelt transferjournalist Yağız Sabuncuoğlu zaterdag in een video op zijn YouTube-account.

Sabuncuoğlu staat te boek als de grootste transferautoriteit van Turkije. De journalist heeft 2,3 miljoen volgers op X en 480.000 abonnees op YouTube.

Sabuncuoğlu bespreekt zaterdag in een ruim vijftig minuten durende video diverse transfernieuwtjes en daarbij valt ook de naam van Oğuz Aydin. Laatstgenoemde werd geboren in Den Haag en speelde in de jeugdopleiding van AZ, maar verkaste al op vijftienjarige leeftijd naar Turkije.

De aanvallende middenvelder annex linksbuiten belandde via Bucaspor, Karacabey Belediye Spor en Alanyaspor in 2024 bij Fenerbahçe. De Turkse grootmacht betaalde destijds zes miljoen euro voor Aydin, die bij de Gele Kanaries voornamelijk een speler voor in de breedte is. Aydin speelde de afgelopen twee seizoenen in alle competities 69 wedstrijden voor Fenerbahçe. Daarin was hij goed voor 7 doelpunten en 12 assists.

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Aydin is door de komst van Mason Greenwood nog verder gedaald in de pikorde, waardoor Fenerbahçe overweegt de 25-jarige spelmaker deze zomer van de hand te doen. Volgens Sabuncuoğlu heeft zowel Ajax als Feyenoord hem op het vinkentouw. Andere clubs met belangstelling voor Aydin zijn Besiktas en Trabzonspor.

Aydin is twaalfvoudig international van Turkije en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Vincenzo Montella. Hij kwam tijdens de duels met Australië (2-0 nederlaag) en Paraguay (1-0 nederlaag) niet in actie, maar speelde vervolgens in de afsluitende groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten (2-3 overwinning), toen Turkije al uitgeschakeld was, wel negentig minuten. Zijn Estimated Transfer Value (transferwaarde) bedraagt volgens FootballTransfers tussen de 6,6 en 9 miljoen euro. Aydin heeft nog een contract tot medio 2028 bij Fenerbahçe.