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‘Ajax en Feyenoord strijden om WK-ganger van Turkije’

18 juli 2026, 21:04
Oğuz Aydin
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ajax en Feyenoord kijken in de zoektocht naar aanvallende versterkingen rond in Turkije. Dat vertelt transferjournalist Yağız Sabuncuoğlu zaterdag in een video op zijn YouTube-account.

Sabuncuoğlu staat te boek als de grootste transferautoriteit van Turkije. De journalist heeft 2,3 miljoen volgers op X en 480.000 abonnees op YouTube.

Sabuncuoğlu bespreekt zaterdag in een ruim vijftig minuten durende video diverse transfernieuwtjes en daarbij valt ook de naam van Oğuz Aydin. Laatstgenoemde werd geboren in Den Haag en speelde in de jeugdopleiding van AZ, maar verkaste al op vijftienjarige leeftijd naar Turkije.

De aanvallende middenvelder annex linksbuiten belandde via Bucaspor, Karacabey Belediye Spor en Alanyaspor in 2024 bij Fenerbahçe. De Turkse grootmacht betaalde destijds zes miljoen euro voor Aydin, die bij de Gele Kanaries voornamelijk een speler voor in de breedte is. Aydin speelde de afgelopen twee seizoenen in alle competities 69 wedstrijden voor Fenerbahçe. Daarin was hij goed voor 7 doelpunten en 12 assists.

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Aydin is door de komst van Mason Greenwood nog verder gedaald in de pikorde, waardoor Fenerbahçe overweegt de 25-jarige spelmaker deze zomer van de hand te doen. Volgens Sabuncuoğlu heeft zowel Ajax als Feyenoord hem op het vinkentouw. Andere clubs met belangstelling voor Aydin zijn Besiktas en Trabzonspor.

Aydin is twaalfvoudig international van Turkije en maakte deel uit van de WK-selectie van bondscoach Vincenzo Montella. Hij kwam tijdens de duels met Australië (2-0 nederlaag) en Paraguay (1-0 nederlaag) niet in actie, maar speelde vervolgens in de afsluitende groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten (2-3 overwinning), toen Turkije al uitgeschakeld was, wel negentig minuten. Zijn Estimated Transfer Value (transferwaarde) bedraagt volgens FootballTransfers tussen de 6,6 en 9 miljoen euro. Aydin heeft nog een contract tot medio 2028 bij Fenerbahçe.

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Celta de Grifo
63 Reacties
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Celta de Grifo
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Zonder negatief te willen doen, maar als deze speler kan kiezen tussen Besiktas en Trabzonspor of 2 Nederlandse clubs waar ie ook nog eens minder gaat verdienen.... dan weet ik het wel.

Kramer
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3.065 Reacties
1.391 Dagen lid
20.219 Likes
Kramer
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Ik zou niet weten wat we er mee zouden moeten.

CG
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CG
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
63 Reacties
892 Dagen lid
62 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zonder negatief te willen doen, maar als deze speler kan kiezen tussen Besiktas en Trabzonspor of 2 Nederlandse clubs waar ie ook nog eens minder gaat verdienen.... dan weet ik het wel.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.065 Reacties
1.391 Dagen lid
20.219 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zou niet weten wat we er mee zouden moeten.

CG
3.642 Reacties
1.090 Dagen lid
14.066 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als hij goed is, dan is hij welkom. Afwachten dus!!

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Oguz Aydin

Oguz Aydin
Fenerbahçe
Team: Fenerbahçe
Leeftijd: 25 jaar (27 okt. 2000)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fenerbahçe
21
0
2024/2025
Fenerbahçe
25
7
2023/2024
Alanya
35
13
2022/2023
Alanya
28
1

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