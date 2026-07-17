Ajax heeft vrijdagavond de Braziliaan Marcos Leonardo gepresenteerd als nieuwe spits. De 23-jarige Braziliaan komt over van het Saoedische Al-Hilal en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2031.
In een persbericht schrijft de club vrijdagavond:: "Ajax, Al-Hilal en Marcos Leonardo hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de spits naar Amsterdam. De 23-jarige Braziliaan tekende een contract met een looptijd van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2031. Ajax betaalt de club uit Saudi-Arabië een transfersom van net onder 20 miljoen euro."
Technisch directeur Jordi Cruijff toont zich in een eerste reactie tegenover het clubkanaal verguld met de komst van de Braziliaan. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft. Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan 100 doelpunten. Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", aldus de td van Ajax.
Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde sindsdien genoeg plezier aan de spits. Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel. Omdat de Saudi's ook grote namen als Karim Benzema en Darwin Núñez onder contract hebben staan, was deze zomer echter tóch te praten over een transfer van Leonardo.
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5 jaar contract. Hoeveel zou hij per jaar gaan verdienen. Ik denk niet te zuinig. Nu maar hopen dat het een schot in de roos is. Er zijn al zoveel goede spitsen gehaald die het dan toch net niet waren. Maar goed een gokje wagen kan altijd.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
5 jaar contract. Hoeveel zou hij per jaar gaan verdienen. Ik denk niet te zuinig. Nu maar hopen dat het een schot in de roos is. Er zijn al zoveel goede spitsen gehaald die het dan toch net niet waren. Maar goed een gokje wagen kan altijd.
Top! Nu mag je ze volgende week erin schieten!