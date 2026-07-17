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Ajax presenteert Marcos Leonardo en maakt transfersom zélf bekend

17 juli 2026, 19:39
Marcos Leonardo/Ajax
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax heeft vrijdagavond de Braziliaan Marcos Leonardo gepresenteerd als nieuwe spits. De 23-jarige Braziliaan komt over van het Saoedische Al-Hilal en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2031.

In een persbericht schrijft de club vrijdagavond:: "Ajax, Al-Hilal en Marcos Leonardo hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de spits naar Amsterdam. De 23-jarige Braziliaan tekende een contract met een looptijd van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2031. Ajax betaalt de club uit Saudi-Arabië een transfersom van net onder 20 miljoen euro."

Cruijff: 'Ondanks jonge leeftijd al veel ervaring, alle vertrouwen dat hij doelpunten gaat maken'

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Technisch directeur Jordi Cruijff toont zich in een eerste reactie tegenover het clubkanaal verguld met de komst van de Braziliaan. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft. Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan 100 doelpunten. Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", aldus de td van Ajax.

Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde sindsdien genoeg plezier aan de spits. Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel. Omdat de Saudi's ook grote namen als Karim Benzema en Darwin Núñez onder contract hebben staan, was deze zomer echter tóch te praten over een transfer van Leonardo.

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dilima1966
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dilima1966
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Goede zet van jordi om Marcos Leonardo te halen eindelijk een goede spits

Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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5 jaar contract. Hoeveel zou hij per jaar gaan verdienen. Ik denk niet te zuinig. Nu maar hopen dat het een schot in de roos is. Er zijn al zoveel goede spitsen gehaald die het dan toch net niet waren. Maar goed een gokje wagen kan altijd.

Kramer
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Stoker
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Wat sneu dat mijn reactie verwijderd wordt. Wat een neuzen site is dit

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.808 Reacties
1.131 Dagen lid
18.051 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Goede zet van jordi om Marcos Leonardo te halen eindelijk een goede spits

Vriendje Stokvis
1.982 Reacties
666 Dagen lid
9.326 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

5 jaar contract. Hoeveel zou hij per jaar gaan verdienen. Ik denk niet te zuinig. Nu maar hopen dat het een schot in de roos is. Er zijn al zoveel goede spitsen gehaald die het dan toch net niet waren. Maar goed een gokje wagen kan altijd.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.062 Reacties
1.390 Dagen lid
20.207 Likes
Kramer
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Top! Nu mag je ze volgende week erin schieten!

Stoker
238 Reacties
1.059 Dagen lid
1.165 Likes
Stoker
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Wat sneu dat mijn reactie verwijderd wordt. Wat een neuzen site is dit

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Marcos Leonardo

Marcos Leonardo
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 23 jaar (2 mei 2003)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hilal
27
13
2024/2025
Hilal
24
17
2024/2025
Benfica
3
1
2023/2024
Benfica
14
7

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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