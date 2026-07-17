Ajax heeft vrijdagavond de Braziliaan gepresenteerd als nieuwe spits. De 23-jarige Braziliaan komt over van het Saoedische Al-Hilal en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2031.

In een persbericht schrijft de club vrijdagavond:: "Ajax, Al-Hilal en Marcos Leonardo hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de spits naar Amsterdam. De 23-jarige Braziliaan tekende een contract met een looptijd van vijf seizoenen, tot en met 30 juni 2031. Ajax betaalt de club uit Saudi-Arabië een transfersom van net onder 20 miljoen euro."

Cruijff: 'Ondanks jonge leeftijd al veel ervaring, alle vertrouwen dat hij doelpunten gaat maken'

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Technisch directeur Jordi Cruijff toont zich in een eerste reactie tegenover het clubkanaal verguld met de komst van de Braziliaan. "We zijn al langere tijd gecharmeerd van Marcos en zijn dan ook erg blij dat hij hier nu getekend heeft. Hij heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al heel veel ervaring, zijn teller staat op meer dan 250 officiële duels als professional en maakte daarin al meer dan 100 doelpunten. Zijn taak is hier vooral om doelpunten te gaan maken en daar hebben we alle vertrouwen in", aldus de td van Ajax.

Leonardo staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Al-Hilal. De club betaalde destijds liefst veertig miljoen euro om de 23-jarige aanvaller uit Brazilië over te nemen van Benfica en beleefde sindsdien genoeg plezier aan de spits. Leonardo speelde in alle competities 82 wedstrijden voor Al-Hilal en was daarin goed voor 48 doelpunten en 5 assists. Al-Hilal won drie prijzen met de spits, maar geen landstitel. Omdat de Saudi's ook grote namen als Karim Benzema en Darwin Núñez onder contract hebben staan, was deze zomer echter tóch te praten over een transfer van Leonardo.