Steven Berghuis wekt grote verbazing bij Ajax - VfL Bochum: 'Spaanse peper op?'

Meerdere supporters van Ajax zijn niet te spreken over het optreden van Steven Berghuis in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum. Met name zijn mimiek wekt wrevel bij fans. In de pauze werd hij, net als veel medespelers, gewisseld.
Berghuis oogde af en toe wat terneergeslagen, bijvoorbeeld toen hij in de achtste minuut niet werd bereikt door Jinairo Johnson, toen zijn eigen dieptepass niet aankwam na twintig minuten, of aan het begin van de drinkpauze halverwege de eerste helft. In de achttiende minuut leek hij ietwat gefrustreerd toen hij Oscar Gloukh aanspeelde en meteen doorsprintte, maar Gloukh de bal niet bij Abdellah Ouazane kreeg.
Toen Bochum zich in minuut 39 onder de druk van Ajax uit speelde, en Berghuis ‘voor niets’ richting de keeper sprintte, viel de commentator van Ajax TV op: “Het druk zetten van Ajax gaat niet helemaal goed. Berghuis kijkt wat vertwijfeld achterom.”
Op sociale media vallen ook fans van Ajax over de houding van Berghuis. “Continu geïrriteerd, irritante gebaartjes naar anderen toe en een chagrijnige porum. Terwijl hijzelf de meeste fouten maakt”, schrijft iemand bijvoorbeeld. “Wat is er met Berghuis joh, loopt er ook nu als een gefrustreerd mannetje bij”, vraagt een andere fan zich af.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij is op, moet eigenlijk de eer aan zichzelf houden en met Jordi in gesprek gaan of die mag stoppen en de trainerscursus mag beginnen.