Steven Berghuis wekt grote verbazing bij Ajax - VfL Bochum: 'Spaanse peper op?'

Meerdere supporters van Ajax zijn niet te spreken over het optreden van in de oefenwedstrijd tegen VfL Bochum. Met name zijn mimiek wekt wrevel bij fans. In de pauze werd hij, net als veel medespelers, gewisseld.

Berghuis oogde af en toe wat terneergeslagen, bijvoorbeeld toen hij in de achtste minuut niet werd bereikt door Jinairo Johnson, toen zijn eigen dieptepass niet aankwam na twintig minuten, of aan het begin van de drinkpauze halverwege de eerste helft. In de achttiende minuut leek hij ietwat gefrustreerd toen hij Oscar Gloukh aanspeelde en meteen doorsprintte, maar Gloukh de bal niet bij Abdellah Ouazane kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Toen Bochum zich in minuut 39 onder de druk van Ajax uit speelde, en Berghuis ‘voor niets’ richting de keeper sprintte, viel de commentator van Ajax TV op: “Het druk zetten van Ajax gaat niet helemaal goed. Berghuis kijkt wat vertwijfeld achterom.”

Op sociale media vallen ook fans van Ajax over de houding van Berghuis. “Continu geïrriteerd, irritante gebaartjes naar anderen toe en een chagrijnige porum. Terwijl hijzelf de meeste fouten maakt”, schrijft iemand bijvoorbeeld. “Wat is er met Berghuis joh, loopt er ook nu als een gefrustreerd mannetje bij”, vraagt een andere fan zich af.