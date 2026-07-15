Barcelona is furieus over de manier waarop met de knieblessure van is omgegaan tijdens het WK. Dat schrijft de krant AS woensdag. De middenvelder meldde zich eerder dan gepland op het trainingscomplex van de Catalanen, waar direct bleek dat de situatie veel ernstiger is dan de club had verwacht. Intern wordt zelfs rekening gehouden met een maandenlange afwezigheid.

De Jong had eigenlijk pas op 20 juli terug hoeven keren, maar verscheen maandag al op trainingscomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper. Eerst sprak hij met trainer Hansi Flick om zijn vervroegde terugkeer toe te lichten, waarna de medische staf zijn rechterknie onderzocht.

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Die eerste controle leverde direct grote zorgen op. De knie bleek ernstig instabiel en mogelijk is ook een knieband beschadigd. Door een inwendige bloeding konden de artsen nog geen MRI-scan maken, waardoor definitieve duidelijkheid nog enkele dagen op zich laat wachten.

Barcelona voelt zich misleid door Oranje

Binnen Barcelona overheerst het gevoel dat de club niet volledig is geïnformeerd door de medische staf van het Nederlands elftal. De Catalanen wisten dat De Jong in de laatste twee WK-duels tegen Tunesië en Marokko infiltraties had gekregen, maar waren zich er niet van bewust dat de blessure zo ernstig was.

Sterker nog: binnen de club leeft het vermoeden dat De Jong tegen Marokko al geblesseerd speelde. Omdat die wedstrijd uitmondde in een verlenging, zou de schade aan zijn knie fors zijn toegenomen.

De vooruitzichten zijn inmiddels somber. Barcelona houdt serieus rekening met een operatie. Mocht die noodzakelijk blijken, dan dreigt De Jong tussen de vier en zes maanden uit de roulatie te zijn.

Woede richting Koeman én De Jong

De gang van zaken zorgt voor enorme frustratie binnen de club. Niet alleen bondscoach Ronald Koeman en de medische staf van Oranje krijgen kritiek, ook De Jong zelf ontkomt daar niet aan.

Binnen Barcelona bestaat begrip voor het feit dat tijdens een WK soms risico's worden genomen, maar de club vindt dat de gezondheid van een speler altijd zwaarder moet wegen dan sportieve belangen. Volgens bronnen binnen de club is daarin een grens overschreden en is een onacceptabel risico genomen.

"Wij zijn heel benieuwd hoe Koeman en Frenkie dit enorme probleem gaan uitleggen", klinkt het vanuit de club.

Ook de medische begeleiding van Oranje ligt onder vuur. Volgens Barcelona werd steeds aangegeven dat de situatie onder controle was en dat de injecties zorgvuldig werden toegediend. Nu de blessure veel ernstiger blijkt dan gedacht, leeft binnen de club het gevoel dat De Jong onnodig zwaar is belast, met mogelijk zeer ingrijpende gevolgen.