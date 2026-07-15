Explosieve sfeer bij Engeland - Argentinië: dit wordt geroepen tijdens het volkslied

Nog voordat de bal rolde in de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië, was duidelijk dat de historische rivaliteit tussen beide landen springlevend is. Tijdens de volksliederen ontstond een vijandige sfeer in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, waar supporters van beide landen elkaar met fluitconcerten en spreekkoren probeerden te overstemmen.

Vooral tijdens God Save the King ging het volume in het stadion fors omhoog. Argentijnse supporters begonnen massaal te fluiten en zongen tegelijkertijd: "Wie niet springt, is Engels." Daardoor was het Engelse volkslied nauwelijks nog te horen. Ook tijdens het Argentijnse volkslied lieten de Engelse fans zich gelden met luid boegeroep, al leken de Zuid-Amerikaanse supporters in de meerderheid.

Historische rivaliteit direct voelbaar

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De beladen sfeer kwam niet uit de lucht vallen. Engeland en Argentinië treffen elkaar voor het eerst sinds 2005 weer op het veld en spelen bovendien voor het eerst sinds het WK van 2002 een officiële interland tegen elkaar. De onderlinge rivaliteit gaat echter veel verder dan alleen voetbal.

De gespannen verhouding tussen beide landen wordt al decennialang gevoed door de Falklandoorlog van 1982, die in Argentinië bekendstaat als de strijd om de Malvinas. Dat onderwerp leeft nog altijd sterk onder Argentijnse supporters en duikt regelmatig op in spreekkoren tijdens interlands. De lokale autoriteiten in Atlanta hadden vooraf al extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de beladen geschiedenis tussen beide landen.

Ook op het veld kent de rivaliteit een rijke historie, met als bekendste momenten Diego Maradona's 'Hand van God' op het WK van 1986, de strafschoppenserie op het WK van 1998 en de Engelse revanche in de groepsfase van het WK van 2002.

Verdeelde reacties op sociale media

De gebeurtenissen tijdens de volksliederen zorgden direct voor veel discussie. Op sociale media spraken verschillende supporters van respectloos gedrag. Zo noemen sommige fans het optreden van de Argentijnse aanhang 'beschamend' en 'respectloos'.

Voormalig Engels international Alan Shearer denkt er anders over. Als analyticus bij de BBC reageert hij nuchter op de vijandige sfeer. "Ze mogen elkaar niet, dat is prima", stelde hij voorafgaand aan de aftrap.

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