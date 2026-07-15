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Ajax-supporters zijn unaniem na nieuw optreden van Abdellah Ouazane

15 juli 2026, 18:22   Bijgewerkt: 18:44
Abdellah Ouazane
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Supporters van Ajax raken steeds meer gecharmeerd van Abdellah Ouazane. Het zeventienjarige talent maakte vorige week vrijdag al het enige doelpunt in de oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca (1-0) en liet woensdag ook een goede indruk achter tegen VfL Bochum op sportcomplex De Toekomst.

Ouazane deed in de eerste helft mee en viel vooral op door kansen voor te bereiden voor zijn medespelers. Zo schermde hij de bal af en bediende hij Oscar Gloukh, voorafgaand aan de openingstreffer van Caio Henrique. Datzelfde gebeurde enkele minuten later, toen Ouazane met een snelle kaats Gloukh vond, daarna nog een één-twee aanging met Steven Berghuis en tot slot zelf op doel schoot. In de pauze werd Ouazane gewisseld, net als veel andere spelers.

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Normaliter is Ouazane aanvallende middenvelder maar tegen Bochum speelde hij als valse spits. Dat beviel goed: op sociale media zijn fans van Ajax lyrisch. “Ik zeg het maar alvast: Ouazane kan weleens meer minuten gaan krijgen als valse spits. Goed voor een talent om op meerdere posities uit de voeten te kunnen”, schrijft een fan.

"Op basis van de voorbereiding moet je Ouazane gewoon definitief naar de A-selectie halen", vindt een andere Ajacied. In de livechat van de stream op YouTube wordt zijn optreden ‘heerlijk’ en ‘abnormaal’ genoemd. Op dit moment heeft Ouazane nog geen Eredivisie-wedstrijden gespeeld voor Ajax, maar daar kan volgend seizoen verandering in komen.

Bijna naar Real Madrid

Ouazane wordt al langer gezien als een groot talent. Vorig jaar wilde Real Madrid het talent oppikken uit Amsterdam, maar hij kwam niet door de medische keuring. Ouazane noemde het 'heel teleurstellend' en 'echt een harde klap'. Ook Manchester United heeft Ouazane in het vizier gehad.

In maart voorspelde Hans Kraay junior dat Ouazane 'binnen een half jaar' een vaste basisplaats zou hebben bij Ajax. "Ik weet dat hij heel, heel jong is, maar hij is binnen een half jaar de beste nummer 10 die ze in hun midden hebben", zei Kraay junior toen. Zelf bleef Ouazane rustig onder de lofzang. "Wat mijn doelen zijn voor de korte termijn? Ik wil me bewijzen bij Jong Ajax. Als ik zo blijf spelen, denk ik dat de kans vanzelf komt."

Ouazane speelt sinds zijn zevende in de jeugdopleiding van Ajax. Zijn eerste en enige wedstrijd in het eerste elftal speelde hij in december 2025 tegen Excelsior Maassluis in de KNVB Beker. Voor Jong Ajax kwam hij al wel 25 keer in actie, met 4 doelpunten en 6 assists als resultaat.

Verwacht jij dat Abdellah Ouazane volgend seizoen een basisplek verovert bij Ajax?

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Abdellah Ouazane

Abdellah Ouazane
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (15 jan. 2009)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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ADO
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0
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AZ
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Cambuur
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