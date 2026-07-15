Doelpunt van Caio Henrique niet genoeg: Ajax geeft oefenzege uit handen

Ajax heeft woensdagmiddag het derde oefenduel van de voorbereiding niet weten te winnen. Op sportcomplex De Toekomst leek de ploeg van Míchel dankzij de eerste treffer van lange tijd op weg naar een nipte overwinning op VfL Bochum, maar in blessuretijd ging het alsnog mis: Samuel Bamba bepaalde de eindstand op 1-1.

Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan scheidsrechter Rob Dieperink. Daarna begon Ajax aftastend aan de wedstrijd. Grote kansen bleven in de openingsfase uit, al was Steven Berghuis na elf minuten de eerste Ajacied die een doelpoging waagde. Zijn schot leverde de doelman van Bochum echter geen problemen op.

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Niet veel later sloeg Ajax alsnog toe. Na een verzorgde aanval kreeg Caio Henrique de bal van Oscar Gloukh. De linksback draaide knap weg en schoot de bal binnen voor zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst: 1-0.

De thuisploeg bleef vervolgens gevaarlijk. Abdellah Ouazane haalde hard uit, maar zag de Duitse doelman redden. Aan de andere kant moest Maarten Paes ingrijpen bij een schot van Miyoshi. Halverwege de eerste helft volgde vanwege de warmte een hydration break.

Na de korte onderbreking bleef Ajax de gevaarlijkste ploeg. Mika Godts zag een afstandsschot gekeerd worden en even later kreeg hij opnieuw een kans na voorbereidend werk van Gloukh. De Belg vond de keeper, waarna Gloukh de rebound hard voorlangs schoot. Bochum liet zich eveneens zien via Taz, die tweemaal gevaarlijk opdook. Eerst redde Paes knap, daarna schoot de middenvelder naast. Vlak voor rust was Ajax dicht bij een tweede treffer, maar Jinairo Johnson zag een afstandsschot uiteen spatten op de lat.

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Na de pauze stuurde Míchel vrijwel een compleet nieuw elftal het veld in. Met onder anderen Don-Angelo Konadu, Oliver Edvardsen, Owen Wijndal en Marvyn Muzungu kreeg een flink gewijzigde ploeg de kans zich te laten zien.

Ook in de tweede helft werd vanwege de warmte een hydration break ingelast. Tussendoor bleef Ajax de betere kansen creëren. Konadu schoot na een goede pass van Mohamed Abdalla voorlangs en was in de slotfase opnieuw dicht bij een treffer, maar zag zijn inzet worden gepakt. Aan de andere kant hield invaller Paul Reverson Ajax overeind met een knappe redding op een vrije trap van Bamba.

Ajax leek de minimale voorsprong over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd viel alsnog de gelijkmaker. Bamba haalde van net buiten het strafschopgebied uit, raakte de paal en zag de bal vervolgens via de rug van Reverson alsnog in het doel belanden: 1-1. Daarmee moest Ajax zich na een wedstrijd waarin het lange tijd de voorsprong vasthield uiteindelijk tevredenstellen met een gelijkspel.

Ajax werkte tegen VfL Bochum zijn derde oefenwedstrijd van de voorbereiding af. De ploeg van Míchel begon de oefencampagne met een 1-3 nederlaag tegen Panathinaikos, maar herstelde zich vervolgens met een 1-0 overwinning op AEK Larnaca dankzij een late treffer van Abdellah Ouazane.

Opstelling Ajax: Paes (Reverson 46'); Gaaei (Rosa 60'), Bouwman (Baas 60'), Blind (Muzungu 46'), Henrique (Wijndal 46'); Johnson (Regeer 60'), Klaassen (Mokio 60'), Gloukh (Abdalla 46'); Berghuis (Edvardsen 46'), Ouazane (Konadu 46'), Godts (Nash 46').