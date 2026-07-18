'Mika Godts krijgt nieuwe rol onder Míchel bij Ajax'

Het zou kunnen dat (mits hij bij Ajax blijft) een iets lager rendement gaat halen dan vorig seizoen. Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart concludeert na de oefenwedstrijd tussen Ajax en Olympiakos (1-0) dat de topscorer van vorig seizoen dit jaar mogelijk een wat defensievere rol krijgt onder nieuwe trainer Míchel.

Godts was vorig seizoen het lichtpunt van Ajax, met zeventien doelpunten en dertien assists. Onder trainers John Heitinga, Fred Grim en Óscar García kreeg de Belg aanvallend veel vrijheid, waardoor hij defensief werd ontlast. “Míchel lijkt niet van plan om een uitzonderingspositie voor Godts te creëren. Net als bij Girona zet hij bij Ajax druk vanuit een 4-4-2”, constateert Zwart na Ajax – Olympiakos.

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“Voor Godts betekent dit dat hij tot diep op eigen helft terug moet verdedigen. Dat vult hij goed in. Alleen al in de eerste tien minuten herovert hij twee keer het balbezit door zich goed op te stellen. Toch kost dit energie die hij niet kan steken in zijn aanvalsspel. Bovendien staat Godts bij balwinst verder naar achteren, waardoor hij minder een wapen is in de omschakeling”, aldus de expert op het gebied van tactische analyses.

“Vorig seizoen stond Godts bij balwinst vaak tegenover een weinig wendbare rechter centrale verdediger. De vraag is of de buitenspeler in deze defensievere rol zijn cijfers van vorig seizoen (zeventien goals, dertien assists) kan evenaren”, besluit Zwart.