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'Mika Godts krijgt nieuwe rol onder Míchel bij Ajax'

18 juli 2026, 19:19   Bijgewerkt: 19:45
Mika Godts
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Het zou kunnen dat Mika Godts (mits hij bij Ajax blijft) een iets lager rendement gaat halen dan vorig seizoen. Voetbal International-hoofdredacteur Pieter Zwart concludeert na de oefenwedstrijd tussen Ajax en Olympiakos (1-0) dat de topscorer van vorig seizoen dit jaar mogelijk een wat defensievere rol krijgt onder nieuwe trainer Míchel.

Godts was vorig seizoen het lichtpunt van Ajax, met zeventien doelpunten en dertien assists. Onder trainers John Heitinga, Fred Grim en Óscar García kreeg de Belg aanvallend veel vrijheid, waardoor hij defensief werd ontlast. “Míchel lijkt niet van plan om een uitzonderingspositie voor Godts te creëren. Net als bij Girona zet hij bij Ajax druk vanuit een 4-4-2”, constateert Zwart na Ajax – Olympiakos.

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“Voor Godts betekent dit dat hij tot diep op eigen helft terug moet verdedigen. Dat vult hij goed in. Alleen al in de eerste tien minuten herovert hij twee keer het balbezit door zich goed op te stellen. Toch kost dit energie die hij niet kan steken in zijn aanvalsspel. Bovendien staat Godts bij balwinst verder naar achteren, waardoor hij minder een wapen is in de omschakeling”, aldus de expert op het gebied van tactische analyses.

“Vorig seizoen stond Godts bij balwinst vaak tegenover een weinig wendbare rechter centrale verdediger. De vraag is of de buitenspeler in deze defensievere rol zijn cijfers van vorig seizoen (zeventien goals, dertien assists) kan evenaren”, besluit Zwart.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
204 Reacties
269 Dagen lid
299 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax 4-4-2?

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

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