Mika Godts verdwijnt wegens opvallende reden ineens van wedstrijdformulier Ajax

is op het laatste moment van het wedstrijdformulier gehaald voor het oefenduel tussen Ajax en Panathinaikos, zo melden de Amsterdammers op X. De sterspeler ontbreekt wegens persoonlijke omstandigheden.

Ajax start zaterdagmiddag de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een oefenduel tegen Panathinaikos. Eerder werd bekend dat (officieus) debuterend hoofdtrainer Míchel geen beroep kan doen op nieuwkomer Ciao Henrique, terwijl Oliver Edvardsen en Kasper Dolberg eveneens niet van de partij zijn. Vooral over laatstgenoemde is het nodige te doen.

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Ruim een halfuur voor de aftrap maakte Ajax bekend dat ook Godts het verstek moest laten gaan tegen Panathinaikos. “Mika Godts zal vandaag niet deelnemen aan de wedstrijd vanwege persoonlijke omstandigheden”, klinkt het.

Pharell Nash, die eigenlijk op de bank zou starten bij de Amsterdammers, is aangewezen als vervanger van Godts.

Godts was vorig jaar een van de spaarzame lichtpuntjes bij Ajax, dat als nummer vijf eindigde in de Eredivisie. De Belg was goed voor zeventien treffers en dertien assists in de competitie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanvaller deze transferzomer een transfer gaat maken, maar of dat de reden is dat Godts zaterdagmiddag ontbreekt, is onduidelijk.