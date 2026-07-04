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Mika Godts verdwijnt wegens opvallende reden ineens van wedstrijdformulier Ajax

4 juli 2026, 16:46   Bijgewerkt: 16:55
Mika Godts
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Mika Godts is op het laatste moment van het wedstrijdformulier gehaald voor het oefenduel tussen Ajax en Panathinaikos, zo melden de Amsterdammers op X. De sterspeler ontbreekt wegens persoonlijke omstandigheden.

Ajax start zaterdagmiddag de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een oefenduel tegen Panathinaikos. Eerder werd bekend dat (officieus) debuterend hoofdtrainer Míchel geen beroep kan doen op nieuwkomer Ciao Henrique, terwijl Oliver Edvardsen en Kasper Dolberg eveneens niet van de partij zijn. Vooral over laatstgenoemde is het nodige te doen.

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Ruim een halfuur voor de aftrap maakte Ajax bekend dat ook Godts het verstek moest laten gaan tegen Panathinaikos. “Mika Godts zal vandaag niet deelnemen aan de wedstrijd vanwege persoonlijke omstandigheden”, klinkt het.

Pharell Nash, die eigenlijk op de bank zou starten bij de Amsterdammers, is aangewezen als vervanger van Godts.

Godts was vorig jaar een van de spaarzame lichtpuntjes bij Ajax, dat als nummer vijf eindigde in de Eredivisie. De Belg was goed voor zeventien treffers en dertien assists in de competitie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanvaller deze transferzomer een transfer gaat maken, maar of dat de reden is dat Godts zaterdagmiddag ontbreekt, is onduidelijk.

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dilima1966
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dilima1966
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Er gaan geruchten dat Mika Godts bezig met een transfer ik ben bij ajax. Panathinaikos oefening wedstrijd daar wordt het gezegd ook casper dolberg zelfde

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.746 Reacties
1.118 Dagen lid
17.774 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er gaan geruchten dat Mika Godts bezig met een transfer ik ben bij ajax. Panathinaikos oefening wedstrijd daar wordt het gezegd ook casper dolberg zelfde

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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