Mysterieuze hint over mogelijke nummer 6 Ajax: 'Hij speelt deze week tegen Nederlandse club'

Ajax is in de slotfase van de transferperiode nog altijd nadrukkelijk op zoek naar een verdedigende middenvelder. Transferjournalist Mounir Boualin heeft in de podcast De Derde Helft laten weten dat de Amsterdammers een specifieke speler op de radar hebben, wiens identiteit hij voorlopig geheimhoudt. De verslaggever gaf echter wel een opvallende hint weg, waardoor de komende Europese duels van Ajax, FC Twente en N.E.C. extra interessant worden.

"Ik heb een naam gehoord, maar die ga ik nog niet noemen", zo liet Boualin weten. De journalist voegde daar een cruciaal detail aan toe: "Hij gaat deze week spelen tegen een Nederlandse club". Daarmee vernauwt de zoektocht zich tot de tegenstanders van de Nederlandse ploegen die deze week in Europa in actie komen. Ajax treft donderdagavond zelf het Zwitserse FC Sion in de play-offs van de Conference League, terwijl FC Twente op dezelfde avond aantreedt tegen Qarabağ FK. N.E.C. speelt woensdag een cruciale wedstrijd in de voorronde van de Champions League tegen het Noorse FK Bodø/Glimt.

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Bij die laatste club staat een speler onder contract die al eerder aan een transfer naar de Johan Cruijff ArenA is gelinkt. Het gaat om Patrick Berg, de achtentwintigjarige aanvoerder van de Noren. Een afvaardiging van de Amsterdamse club zat eerder deze maand al op de tribune tijdens het kwalificatieduel tussen Union Saint-Gilloise en de ploeg van trainer Kjetil Knutsen om de controleur aan het werk te zien.

Een eventuele overstap van de verdedigende middenvelder is extra interessant vanwege een eerdere, weinig succesvolle periode in het buitenland. De rechtspoot verliet zijn thuisland in 2022 voor een avontuur bij het Franse RC Lens, maar keerde na slechts negentien wedstrijden alweer terug naar Scandinavië. Destijds speelde heimwee een grote rol in de beslissing van de middenvelder, die zich niet thuis voelde in Frankrijk. Inmiddels is de routinier een stuk meer ervaren en vertegenwoordigt hij een geschatte marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Hoewel de pijlen nadrukkelijk op de Noor wijzen, is hij niet de enige kandidaat die aan de omschrijving van Boualin voldoet. Bij FC Sion loopt de twintigjarige Fodé Sylla rond, een defensieve middenvelder die in de eerste weken van het seizoen een vaste waarde is bij de Zwitsers. De jeugdinternational kwam onlangs voor ruim een miljoen dollar over van datzelfde RC Lens, wat een nieuwe transfer onwaarschijnlijk maakt. Daarnaast beschikt het Qarabağ van donderdag-tegenstander FC Twente over spelers als Pedro Bicalho en Marko Jankovic, die eveneens als controleur uit de voeten kunnen.

Voor trainer Míchel Sánchez en technisch directeur Jordi Cruijff heeft het aantrekken van een 'nummer zes' de absolute prioriteit. Sinds het vertrek van Jordan Henderson is die positie niet meer structureel ingevuld. Huidige opties als Youri Regeer en Jorthy Mokio worden door de technische staf nog niet ervaren genoeg geacht om de balans op het middenveld te bewaken. Wel werd er met Daley Blind iemand binnengehaald die ook op die positie uit de voeten kan.