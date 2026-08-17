Ajax-supporters hoeven de Europese uitwedstrijd tegen FC Sion donderdagavond toch niet te missen. Nadat Ziggo Sport eerder bekendmaakte het duel niet uit te zenden, is inmiddels duidelijk dat KIJK de wedstrijd live aanbiedt via Pay Per View. De aftrap in Zwitserland is donderdag 20 augustus om 20.15 uur.

Aanvankelijk dreigde de wedstrijd helemaal niet te zien te zijn voor supporters in Nederland. Ziggo Sport beschikt namelijk niet over de uitzendrechten. De play-offs van de Conference League maken geen deel uit van het reguliere Europese voetbalpakket van de zender.

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"Deze wedstrijd zit niet in het UEFA Europees voetbalpakket, waardoor de thuisspelende club de uitzendrechten kan verkopen aan de hoogste bieder. De play-offs van de Conference League vallen hiermee buiten de uitzendrechten van Ziggo Sport en deze uitwedstrijd van Ajax wordt deze keer niet uitgezonden door Ziggo Sport", liet de zender maandagavond weten.

FC Sion - Ajax live op KIJK

Niet veel later kwam er alsnog goed nieuws voor de achterban van Ajax. KIJK heeft de rechten voor FC Sion - Ajax bemachtigd en zendt de wedstrijd wereldwijd exclusief uit, met uitzondering van Zwitserland. Johan van Polanen verzorgt het Nederlandse commentaar.

Kijkers hebben geen abonnement op KIJK nodig. De wedstrijd wordt aangeboden via Pay Per View en kost 4,99 euro. Met een eenmalig ticket krijgen supporters toegang tot de livestream, die kort voor de aftrap begint.

Ook Ajax-fans die momenteel in het buitenland verblijven, kunnen de wedstrijd via KIJK bekijken. Alleen vanuit Zwitserland is de uitzending vanwege de lokale uitzendrechten niet beschikbaar.

Return tegen FC Sion wel op Ziggo Sport

De return in de Johan Cruijff ArenA van donderdag 27 augustus om 20.00 uur wordt wél rechtstreeks uitgezonden door Ziggo Sport. Die wedstrijd is voor iedereen beschikbaar via Ziggo Sport Free.

"Ziggo Sport zendt de wedstrijden van Nederlandse clubs binnen het UEFA Europees voetbalpakket altijd live uit op het open kanaal en via Ziggo Sport Free, net als de finales van het UEFA Europees voetbal, zodat iedere voetbalfan kan meekijken", aldus de zender.