Bizar: FC Twente vernedert de nummer 8 van Duitsland

FC Twente heeft Werder Bremen in een vriendschappelijke wedstrijd volledig overklast: 7-0. De Tukkers stonden na 45 minuten spelen al met liefst 6-0 voor tegen de nummer acht van de Bundesliga. Dat terwijl trainer John van den Brom met de nodige wijzigingen in zijn basisopstelling aan het duel begon.

FC Twente trad met verschillende wisselspelers aan tegen Werder Bremen. Zo ontbraken Lars Unnerstall, Ramiz Zerrouki en Wout Weghorst, terwijl reserves als Thomas van den Belt, Lucas Vennegoor of Hesselink en Daan Rots aan de aftrap verschenen. Werder Bremen kwam daarentegen met een serieuze opstelling naar de Grolsch Veste. Vaste basisspelers als Niclas Füllkrug, Ludovit Reis en Youri Regeer begonnen aan de wedstrijd.

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Toch kende Werder Bremen een ontluisterende eerste helft in Enschede. Na ruim twintig minuten stond de Duitse club al met 4-0 achter. FC Twente nam daar vervolgens geen genoegen mee. In de veertigste minuut maakte Daan Rots er met een fraaie treffer 5-0 van. Nog voor de rust werd het zelfs 6-0, nadat uitgerekend Youri Regeer de bal in eigen doel schoot.

En toen moest de tweede helft nog beginnen. FC Twente slaagde er aanvankelijk echter niet in om verder door te drukken. Het niveau zakte behoorlijk, al raakte de ingevallen Sondre Ørjasæter nog wel de lat. Kort daarna maakte linksback Aske Adelgaard er alsnog 7-0 van.

Na de goal werd er volop gewisseld bij zowel FC Twente als Werder Bremen. Doelpunten vielen er niet meer. De 7-0 zege geeft de Tukkers veel vertrouwen in aanloop naar het uitduel van Fortuna Sittard van volgende week.