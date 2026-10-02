Valentijn Driessen heeft het gevoel dat spelers van het Nederlands elftal niet begrijpen wat bondscoach Xavi Hernández met ze wil. Volgens de journalist ontbreekt het Oranje daardoor aan duidelijkheid en komt de ploeg nauwelijks beter voor de dag dan onder Ronald Koeman.

Driessen geeft in een video van De Telegraaf aan dat hij nog maar weinig veranderingen ziet ten opzichte van het Nederlands elftal onder Ronald Koeman: "Er is misschien wel veel veranderd, maar het is niet beter geworden. Daar gaat het om! Ik heb sterk het vermoeden dat spelers niet helemaal begrijpen wat Xavi nou wil", geeft Driessen aan. "Misschien moeten de spelers verplicht twintig uur naar het FC Barcelona uit de tijd van Xavi, Iniesta en Busquets kijken om te weten wat precies de bedoeling is met het Nederlands elftal. Dat zit er duidelijk niet in. En ik vraag mij ook af of dit ooit het geval zal zijn. Ik vraag mij sterk af of wat hij wil met het Nederlands elftal gaat lukken."

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De journalist vindt in ieder geval dat er heel veel zaken zijn waarover gesproken moet worden bij het Nederlands elftal na de 2-2 in Griekenland. Hij haalt er een voorbeeld uit: "Joey Veerman is een goede speler aan de bal, maar met Quinten Timber erbij... Timber speelt altijd zijn eigen wedstrijden. Hij kan heel goed voetballen, maar is geen spelbepaler. Dat denkt hij soms wel en dan zal hij toch eens met beide benen op de grond gezet moeten worden", vindt Driessen. "Dan overschat hij zich echt, als hij dat denkt. Hij moet gewoon in dienst van Veerman spelen. Dat deed hij niet, en dan komt ook Veerman niet uit de verf."

Toen Timber, net als Van Bommel en Til, gewisseld werd, ging het beter lopen: "De tweede helft was leuk om naar te kijken, want het was va banque spelen. Op zo'n moment wordt de verdediging ook gedwongen om rond de middenlijn te spelen. Dan zijn ze ook veel scherper en komen die Grieken er niet meer aan te pas. Maar dan vraag je weer af: waarom spelen ze nou niet zo vanaf het eerste moment? Daarvoor moet je toch bij de trainer zijn. Ik denk dat er een bepaalde angst is om vrijuit te voetballen. Ze zitten waarschijnlijk vol met opdrachten, waardoor ze daar eerder aan denken dan aan het vrijuit voetballen."